انت الان تتابع خبر بكوب واحد من السميد.. حضري أكثر من 30 قطعة من كرات السميد الاقتصادية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نقدم لكم من خلال السطور التالية، خطوات عمل كرات السميد الاقتصادية بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات غير مكلفة.

*مكونات كرات السميد الاقتصادية:

ـ 6 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ـ 2 كوب من الماء.

ـ ربع كوب من الكاكاو غير المحلي.

ـ نصف كوب من السكر.

ـ كوب من السميد.

ـ كوب من جوز الهند.

ـ ملعقة صغيرة من الفنيليا.

*للتغليف:

ـ 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

ـ 200 جرام من الشكولاته البيضاء.

ـ 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

*طريقة التحضير:

ـ في إناء عميق ضعي 6 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وكوبين من الماء ( يمكنك استبدال الماء والحليب البودرة بكوبين من الحليب السائل) ثم أضيفي ربع كوب من الكاكاو الخام.

ـ ثم أضيفي نصف كوب من السكر، وقلبي بالمضرب اليدوي جيداً.

ـ قومي برفع الخليط علي النار حتي يسخن ويتصاعد منه البخار ثم أضيفي كوب من السميد الخشن وقلبي بشكل مستمر حتي يتحول الخليط إلي قوام ثقيل.

ـ ثم أضيفي كوب من جوز الهند، وقلبي حتي يتحول الخليط إلي عجينة قابلة للتشكيل.

ـ أطفئ النار ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا مع التقليب.

*طريقة التشكيل:

ـ نترك العجينة حتي تبرد قليلاً ثم نشكلها إلى كرات بحجم متوسط.

ـ نذوب 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت.

ـ ثم نذوب 200 جرام من الشوكولاتة البيضاء على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت.

ـ قومي بوضع نصف عدد الكرات في الشوكولاتة الداكنة، وضعي باقي الكرات في الشوكولاتة البيضاء.

ـ ضعي الكرات في صينية ثم زينيها بخطوط من الشوكولاتة أو بجوز الهند أوالمكسرات على حسب الذوق.

ـ ندخل الكرات في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك الشوكولاتة، وتصبح جاهزة للتقديم بألف صحة وعافية.