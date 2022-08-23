بكوب واحد من السميد.. حضري أكثر من 30 قطعة من كرات السميد الاقتصادية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

*مكونات كرات السميد الاقتصادية:
ـ 6 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
ـ 2 كوب من الماء.
ـ ربع كوب من الكاكاو غير المحلي.
ـ نصف كوب من السكر.
ـ كوب من السميد.
ـ كوب من جوز الهند.
ـ ملعقة صغيرة من الفنيليا.
*للتغليف:
ـ 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.
ـ 200 جرام من الشكولاته البيضاء.
ـ 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
*طريقة التحضير:
ـ في إناء عميق ضعي 6 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وكوبين من الماء ( يمكنك استبدال الماء والحليب البودرة بكوبين من الحليب السائل) ثم أضيفي ربع كوب من الكاكاو الخام.
ـ ثم أضيفي نصف كوب من السكر، وقلبي بالمضرب اليدوي جيداً.
ـ قومي برفع الخليط علي النار حتي يسخن ويتصاعد منه البخار ثم أضيفي كوب من السميد الخشن وقلبي بشكل مستمر حتي يتحول الخليط إلي قوام ثقيل.
ـ ثم أضيفي كوب من جوز الهند، وقلبي حتي يتحول الخليط إلي عجينة قابلة للتشكيل.
ـ أطفئ النار ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا مع التقليب.
*طريقة التشكيل:
ـ نترك العجينة حتي تبرد قليلاً ثم نشكلها إلى كرات بحجم متوسط.
ـ نذوب 200 جرام من الشوكولاتة الداكنة على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت.
ـ ثم نذوب 200 جرام من الشوكولاتة البيضاء على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت.
ـ قومي بوضع نصف عدد الكرات في الشوكولاتة الداكنة، وضعي باقي الكرات في الشوكولاتة البيضاء.
ـ ضعي الكرات في صينية ثم زينيها بخطوط من الشوكولاتة أو بجوز الهند أوالمكسرات على حسب الذوق.
ـ ندخل الكرات في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك الشوكولاتة، وتصبح جاهزة للتقديم بألف صحة وعافية.