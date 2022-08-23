انت الان تتابع خبر بحفنة ملح.. تخلصي من التشققات واحصلي على كعب ناعم كالحرير خلال دقائق بهذه الخلطة السهلة والجبارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد طريقة استخدام الملح في تنعيم وترطيب القدمين، وعلاج خشونة وتشقق الكعبين، من أشهر الطرق الطبيعية المستخدمة حول العالم؛ وذلك لكون الملح يمتلك خصائص تعالج الكثير من مشاكل الجلد المتعددة، ويمكن استخدام الملح في، علاج مشاكل القدمين كالتالي:

*المكونات:

ـ ملعقتان كبيرتان من الملح، ويفضل الملح البحري الخشن.

ـ ربع كوب من عصير الليمون.

ـ 3 ملاعق كبيرة من زيت الأطفال.

*الطريقة:

ـ ضعي المكونات معًا ثم قومي بالتقليب حتى تتجانس.

ـ طبقي الخليط على القدمين، وقوتي بالفرك بلطف باستخدام فرشاة أو أداة تقشير الجلد الميت بالقدمين.

ـ اغسلي القدمين بماء دافئ، ثم قومي بتجفيفها جيدًا.

ـ استخدمي كريم مرطب للقدمين.

ـ كرري الوصفة مرة كل أسبوع.

*فوائد الملح للجلد والبشرة:

ـ المغنيسيوم، والذي يعمل على تطهير البشرة والتخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز التمثيل الغذائي للخلايا؛ لذا فهو يساعد على علاج الجلد التالف.

ـ الكالسيوم: والذي يعمل على تجديد البشرة، ويعزز عمل مضادات الأكسدة.

ـ الزنك: والذي يساعد على سرعة التئام الجروح، وتجديد البشرة، وحماية خلايا البشرة المنتجة لمادة الكولاجين الطبيعي.

ـ الصوديوم: والذي يساعد على تقشير الجلد، ويقوم الجذور الحرة، ويخفف من آلام العضلات.

ـ الكبريت: والذي يعمل على غلق مسامات البشرة، بالإضافة إلى كونه مضاد للجراثيم والفطريات، ويمنع انتشار البكتيريا التي تزيد من مشاكل البشرة، وتساعد على تكون البثور والرؤوس السوداء.

ـ البوتاسيوم: والذي يحافظ على البشرة رطبة، ويساعدها على الاحتفاظ بالسوائل، كما أنه يعالج تشقق وجفاف الجلد.