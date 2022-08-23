بحفنة ملح.. تخلصي من التشققات واحصلي على كعب ناعم كالحرير خلال دقائق بهذه الخلطة السهلة والجبارة

*المكونات:
ـ ملعقتان كبيرتان من الملح، ويفضل الملح البحري الخشن.
ـ ربع كوب من عصير الليمون.
ـ 3 ملاعق كبيرة من زيت الأطفال.
*الطريقة:
ـ ضعي المكونات معًا ثم قومي بالتقليب حتى تتجانس.
ـ طبقي الخليط على القدمين، وقوتي بالفرك بلطف باستخدام فرشاة أو أداة تقشير الجلد الميت بالقدمين.
ـ اغسلي القدمين بماء دافئ، ثم قومي بتجفيفها جيدًا.
ـ استخدمي كريم مرطب للقدمين.
ـ كرري الوصفة مرة كل أسبوع.
*فوائد الملح للجلد والبشرة:
ـ المغنيسيوم، والذي يعمل على تطهير البشرة والتخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز التمثيل الغذائي للخلايا؛ لذا فهو يساعد على علاج الجلد التالف.
ـ الكالسيوم: والذي يعمل على تجديد البشرة، ويعزز عمل مضادات الأكسدة.
ـ الزنك: والذي يساعد على سرعة التئام الجروح، وتجديد البشرة، وحماية خلايا البشرة المنتجة لمادة الكولاجين الطبيعي.
ـ الصوديوم: والذي يساعد على تقشير الجلد، ويقوم الجذور الحرة، ويخفف من آلام العضلات.
ـ الكبريت: والذي يعمل على غلق مسامات البشرة، بالإضافة إلى كونه مضاد للجراثيم والفطريات، ويمنع انتشار البكتيريا التي تزيد من مشاكل البشرة، وتساعد على تكون البثور والرؤوس السوداء.
ـ البوتاسيوم: والذي يحافظ على البشرة رطبة، ويساعدها على الاحتفاظ بالسوائل، كما أنه يعالج تشقق وجفاف الجلد.