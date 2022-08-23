من غير حناء وبدون أكسحين…تعرفي على أسرار الكوافير لصبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية فعاله 100%

*مكونات صبغة الشعر باللون البني الغامق:
ـ 3 ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.
ـ كوب من الماء.
ـ ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
ـ 2 ملعقة صغيرة زيت خروع.
ـ 3 ملاعق من النشا.
ـ ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح.
ـ 2 ملعقة كبيرة الحجم من الكاكاو.
ـ ملعقة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.
*طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني الغامق:
ـ نحضر وعاء عميق ونضع به القهوة مع الماء ونخلط جيداً حتى تذوب القهوة تماماً.
ـ نقوم بوضع القهوة على نار هادئة حتى تدفئ فقط ثم نقوم برفعها من على النار وتركها تبرد.
ـ نضع القرنفل والكاكاو والنشا في وعاء اخر ونخلط جميع المكونات حتى يمتزجوا مع بعض جيداً.
ـ نقوم بإضافة القهوة على خليط النشا بشكل تدريجي حتى تمتزج جميع المكونات معاً.
ـ نقوم بوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتكون لدينا خليط كريمي ناعم.
ـ نرفع الخليط مع على النار ونتركه يبرد ثم نضيف له خل التفاح وزيت الخروع وزيت الزيتون.
ـ نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى تمتزج جميع المكونات.
ـ نقوم بعد ذلك بتمشيط الشعر حتى نتأكد من عدم وجود أي تشابك.
ـ ثم نقسم الشعر إلى قسمين ونضع الصبغة من الجذور حتى الأطراف.
ـ بعد ذلك نلف الشعر ونضع عليه كيس بلاستيكي ثم البونيه.
ـ يتم ترك الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات على الأقل.
ـ يغسل الشعر حيداً بعد مرور الوقت باستخدام الشامبو.