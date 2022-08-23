انت الان تتابع خبر من غير حناء وبدون أكسحين…تعرفي على أسرار الكوافير لصبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح بمكونات طبيعية فعاله 100% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير عن طرق آمنة لصبغ الشعر بدلاً عن الكوافيرات التي تستخدم الأكسحين الذي يدمر الشعر بشكل كبير، ولذلك سوف نقدم لكِ في هذا المقال وصفة طبيعية حتى تحصلي على شعر بني غامق.

*مكونات صبغة الشعر باللون البني الغامق:

ـ 3 ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.

ـ كوب من الماء.

ـ ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ـ 2 ملعقة صغيرة زيت خروع.

ـ 3 ملاعق من النشا.

ـ ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح.

ـ 2 ملعقة كبيرة الحجم من الكاكاو.

ـ ملعقة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.

*طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني الغامق:

ـ نحضر وعاء عميق ونضع به القهوة مع الماء ونخلط جيداً حتى تذوب القهوة تماماً.

ـ نقوم بوضع القهوة على نار هادئة حتى تدفئ فقط ثم نقوم برفعها من على النار وتركها تبرد.

ـ نضع القرنفل والكاكاو والنشا في وعاء اخر ونخلط جميع المكونات حتى يمتزجوا مع بعض جيداً.

ـ نقوم بإضافة القهوة على خليط النشا بشكل تدريجي حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

ـ نقوم بوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتكون لدينا خليط كريمي ناعم.

ـ نرفع الخليط مع على النار ونتركه يبرد ثم نضيف له خل التفاح وزيت الخروع وزيت الزيتون.

ـ نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى تمتزج جميع المكونات.

ـ نقوم بعد ذلك بتمشيط الشعر حتى نتأكد من عدم وجود أي تشابك.

ـ ثم نقسم الشعر إلى قسمين ونضع الصبغة من الجذور حتى الأطراف.

ـ بعد ذلك نلف الشعر ونضع عليه كيس بلاستيكي ثم البونيه.

ـ يتم ترك الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات على الأقل.

ـ يغسل الشعر حيداً بعد مرور الوقت باستخدام الشامبو.