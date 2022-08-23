طريقة عمل الكفتة المشوية.. اعمليها في الفرن وطلعيها احلي من اللي على الفحم

انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكفتة المشوية.. اعمليها في الفرن وطلعيها احلي من اللي على الفحموالان مع التفاصيل

طريقة عمل الكفتة المشوية

رياض - احمد صلاح - تتميّزبلذة خاصة ومذاق جميل، ولعلّ السر لهذه النكهة ليس في البهارات أو لإضافات من المكونات، إنما يكمن أيضًا في النكهة الخاصة التي تمنحها لها عملية “الشواء” على الفحم، لكن ماذا لو لم تتوفر القدرة على شيّها على الفحم؟ يمكنك بالطبع استبدال الشيّ على الفحم بالإعداد في الفرن وبطريقة مشابهة جدًا وطعمة متميزة، إليك طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن وبأقل من ساعة ستكون جاهزة.

إذا كنت من السيدات اللاتي يذهبن للوظيفة كل يوم ويرغبن بتحصيل وصفات سهلة، سريعة ولذيذة للغداء فإن هذا الطبق سيساعدك، لأنه لن يأخذ الكثير من وقتك بل أيضًا يمكنك تتبيل الكفتة في الثلاجة من الليلة السابقة وإعدادها عندما تعودين للمنزل.

مكونات عمل الكفتة المشوية

• كيلو لحم مفروم (فراخ أو ضاني)

• بصلة مبروشة ناعمة جدًا

• ملح، فلفل، بهارات اللحمة، ماجي

• صوص الطحينية (طحينية، ليمون، ملح، زبادي)

• عيش طارج أو رز بشعيرية

طريقة تحضير الكفتة المشوية

• أضيفي اللحمة مع البهارات إلى وعاء وامزجي بينهم جيدًا حتى يتجانسوا

• أغلقي الوعاء ودعيه عدة ساعات حتى تأخذ النكهات جميعها

• عند التحضير قومي بتشكيل الكفتة إلى أقراص أو أسياخ

• في فرن محمى أدخلي الصينية ثم اتركي كل جانب ١٠ د حتى ينضج

• تُقدم مع العيش وصوص الطحينية أو الرز بشعيرية

بالهناء والشفاء