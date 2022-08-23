شوف عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين وتخفيضات المكسرات والبقوليات والأغذية المجففة بالأسعار الجديدة

عروض متميزة من أسواق العثيم السعودية بمناسبة العام الهجري الجديد 1443، تقدم أسواق عبدالله العثيم السعودية مجموعة من العروض بشكل متكرر ولكن خلال هذه الأيام قد بدأ عام هجري جديد وهذه المناسبة من أهم المناسبات في المملكة العربية السعودية بمناسبه ذلك تقوم مجموعة أسواق عبد الله العثيم بتقديم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات في كافة أنحاء المملكة وتكون هذه العروض مليئة بالمفاجئات والهدايا المختلفة ويبحث عن هذه العروض عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وإليكم اليوم خلال هذا المقال سوف أتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

مفاجآت عروض العثيم السخية وتنزيلات شديدة على البقالة الغذائية وتخفيضات شاملة ولا بالأحلام

أسواق عبدالله علي العثيم السعودية

أسواق عبد الله علي العثيم السعودية هي شركة للتجزئة الغذائية تنتمي إلى واحد من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وهو عبد الله صالح علي العثيم وقد قام بتأسيس هذه الأسواق في السبعينات من القرن الماضي، وقد نجح في تأسيسها في وقت قصير وكان لها فرع واحد في مدينة الرياض ولكن أصبح لها الآن مجموعة من الفروع في كافة أنحاء المملكة بالإضافة إلى فروع متعددة في دول الوطن العربي و تعتبر هذه الشركة من اهم و افضل الشركات في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات العثيم السعودية خلال هذه الأيام بمناسبة العام الهجري الجديد

تقدم أسواق العثيم السعودية مجموعة من العروض خلال هذه الأيام سوف أعرض لكم بعض منها فيما يلي: