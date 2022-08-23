نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 عروض العودة للمدارس في المقال التالي
مهرجان العروض الخاصة من مكتبة جرير يحتوي علي الكثير من الخصومات والتخفيضات اليومية والاسبوعية، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم عروض مكتبة جرير اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 وهي عروض العودة للمدارس وتحتوي العروض علي الكثير من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونيات بأنواعها المختلفة مثل الايباد والهواتف الذكية واللاب توب.
عروض مكتبة جرير اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022
العروض الأسبوعية من مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية تحتوي علي الكثير من الهواتف الذكية بإمكانيات متنوعة ومن أبرز الهواتف المتوفرة في عروض جرير اليوم هي:
- عروض جرير للجوالات توفر هاتف هواوي ميت اكس اس 2 بسعة 512 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام بسعر 7999 ريال مع هدايا بقيمة 4636 ريال.
- تشمل عروض مكتبة جرير علي الجوالات تخفيضات علي هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 الجديد بسعر 6799 ريال بدلاً من سعره الأصلي 7399 ريال وبالتالي سوف تحصل علي تخفيض 600 ريال.
- عروض مكتبة جرير اليوم توفر جوال هواوي بي 50 بوكت 512 جيجا بايت ورامات 12 جيجا رام بسعر 4899 ريال بدلاً من سعر 6499 ريال أي سوف تستمتع بخصم 1600 ريال.
- عروض جرير للجوالات 2022 تحتوي علي هاتف هونر 70 سعة 128 جيجا بايت ورامات 8 جيجا بايت رام بسعر 1799 ريال.
- مكتبة جرير السعودية توفر جوال سامسونج جالكسي زد فليب 4 ضمن عروضها الأسبوعية بسعر 3799 ريال بدلاً من 3999 ريال.
- عروض جرير ايفون توفر هاتف ابل ايفون 11 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 2299 ريال بدلاً من سعر 3299 ريال وبالتالي سوف توفر 1000 ريال.
عروض جرير شاشات 2022
توفر مكتبة جرير الكثير من شاشات التلفزيون المتوفرة ضمن نشرة العروض الأسبوعية وأفضل العروض المتوفرة هي:
- تلفزيون ال جي موديل ال جي QNED80متوفر 75 بوصة وبدقة 4k توفره مكتبة جرير بسعر 8999 ريال بدلاً من عر 21999 ريال أي سوف تستمتع بخصم 59% من سعرة الأساسي.
- تلفزيون هاير موديل H65S9UG حجم 65 بوصة بدقة 4k الترا اتش دي بسعر 5999 ريال بدلاً من 12299 ريال أي متوفرة بخصم 51% من جرير.
- شاشة ال جي موديل UQ9000 حجم الشاشة 86 بوصة لونها اسود بسعر 10,499 ريال بدلاً من سعر 19,999 ريال وبالتالي متوفرة صخم 47% من مكتبة جرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 عروض العودة للمدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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