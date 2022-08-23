شوف عروض مكتبة جرير اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 عروض العودة للمدارس

مهرجان العروض الخاصة من مكتبة جرير يحتوي علي الكثير من الخصومات والتخفيضات اليومية والاسبوعية، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم عروض مكتبة جرير اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 وهي عروض العودة للمدارس وتحتوي العروض علي الكثير من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونيات بأنواعها المختلفة مثل الايباد والهواتف الذكية واللاب توب.

عروض مكتبة جرير اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

العروض الأسبوعية من مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية تحتوي علي الكثير من الهواتف الذكية بإمكانيات متنوعة ومن أبرز الهواتف المتوفرة في عروض جرير اليوم هي:

عروض جرير للجوالات توفر هاتف هواوي ميت اكس اس 2 بسعة 512 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام بسعر 7999 ريال مع هدايا بقيمة 4636 ريال.

تشمل عروض مكتبة جرير علي الجوالات تخفيضات علي هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 الجديد بسعر 6799 ريال بدلاً من سعره الأصلي 7399 ريال وبالتالي سوف تحصل علي تخفيض 600 ريال.

عروض مكتبة جرير اليوم توفر جوال هواوي بي 50 بوكت 512 جيجا بايت ورامات 12 جيجا رام بسعر 4899 ريال بدلاً من سعر 6499 ريال أي سوف تستمتع بخصم 1600 ريال.

عروض جرير للجوالات 2022 تحتوي علي هاتف هونر 70 سعة 128 جيجا بايت ورامات 8 جيجا بايت رام بسعر 1799 ريال.

مكتبة جرير السعودية توفر جوال سامسونج جالكسي زد فليب 4 ضمن عروضها الأسبوعية بسعر 3799 ريال بدلاً من 3999 ريال.

عروض جرير ايفون توفر هاتف ابل ايفون 11 بسعة 128 جيجا بايت بسعر 2299 ريال بدلاً من سعر 3299 ريال وبالتالي سوف توفر 1000 ريال.

عروض جرير شاشات 2022

توفر مكتبة جرير الكثير من شاشات التلفزيون المتوفرة ضمن نشرة العروض الأسبوعية وأفضل العروض المتوفرة هي: