انت الان تتابع خبر حيلة ذكية لإزالة الدهون العالقة بخشب المطبخ بدون تعب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من الموكد بأن خشب المطبخ يتعرض للاتساخ أكثر من غيره ليس خشب المطبخ فقط بل كل الأغراض الكبيرة ويعود ذلك الى استخدامنا للزيوت في الطبخ فتتطاير وتستقر على الاسطح ودولايب المطبخ .

وقد تبدو مهمة التخلص من هذه الدهون صعبة للغاية وخاصة أن ربات المنازل يتجنبن استخدام المنظفات الصناعية على خشب المطبخ خوفا من تلف الخشب وتأكله ولهذا ستنعلّمك طريقة ممتازة ستساعدك في التخلص من هذه الاوساخ بسهولة، وهي:

1. استخدمي الخل الأبيض، فهو لا يعتبر منظفاً فعالاً فقط، بل يعمل على محاربة البكتيريا الضارة أيضاً.

2. للاستفادة منه في هذا السياق، اسكبي نصف كوب من الخل الأبيض في دلو يحتوي على 500 ملل من الماء الفاتر.

3. امزجي المكوّنين وبلّلي قطعة نظيفة من القماش بالمزيج، وابدئي عملية التنظيف.

4. أما إذا كانت الدهون عنيدة ولا تزول بسرعة، فننصحك بأن تضيفي نصف ملعقة وسط من سائل غسل الأطباق، وهكذا تستعيدين بريق كل الأسطح في مطبخك وتخلّصينها من بقايا الطهو العالقة عليها