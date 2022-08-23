انت الان تتابع خبر بالطريقة الاصلية طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة الاصلي مثل المحلات هش ولذيذ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الكرواسون من المعجنات اللذيذة والتي تحظى بحب الجميع بلا استثناء ويتميز بمذاقة اللذيذ وقوامه الهش والرطب ويمكن تناوله في مختلف الاوقات كما انه يعتبر وجبة أفطار غنية بالقيم الغذائية ومشبعة للغاية .

يمكنكم تحضيره بالمنزل بطريقة سهلة ونتائج مذهلة أحلا من كرواسون المخابز بالف مره وبالحشوات المفضلة لديكم أو بحشوة الشكولاة اللذيذة وهذا ما سنعده اليوم معكم ، بمكونات بسيطة وطريقة ولا أسهل .

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة

مكونات الكرواسون بالشوكولاته:

خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف كوب كبير من الزبدة الطرية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من قطع الشوكولاته.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

كمية مناسبة من السمسم وحبة البركة.

طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة :

.١ نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

.٢ ونضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

.٣ ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع نصف كوب كبير من الزبدة الطرية ويتم عجنها مع باقي المكونات ونضيف تدريجيا كمية من الماء الدافئ ونستمر في العجن للحصول على عجينة متماسكة وطرية.

.٤ ونترك العجينة في مكان دافئ ليتم تخميرها وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية خبز وندهنها بالزبدة.

.٥ ثم نحضر طبق ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل وبيضة واحدة ورشة من الفانيليا البودر ويتم خفقهم مع بعض.

.٦ وبعد ذلك يتم فرد عجينة الكرواسون ونقوم بتقطيعها بإستخدام السكينة على شكل مثلثات ثم قومي بوضع قطع الشوكولاته على قاعدة المثلث ويتم لفها للوصول إلى النهاية.

.٧ وبعد الإنتهاء من تشكيله نضعهم في الصينية ليتم تخميرها مرة أخرى ثم قومي بدهن الكرواسون بخليط الحليب والبيض ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركه ليكون لونه ذهبي.