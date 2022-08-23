شوف من داخل أقوى مهرجان لولو للصيف عروض لولو للجوالات بخصم إلى 50٪ حتى نفاذ الكمية Lulu Ksa

خصومات حصرية مميزة لفترة محدودة جداً بكل الفروع ضمن ضفقات منتصف الليل من 22 أغسطس وحتى نفاذ الكميات على كثير من السلع والمنتجات المختلفة بجميع أقسام لولو السعودية، ومنهم خصومات خاصة على أسعار أجهزة. أيكون، والجوالات الحديثة، والتكييفات، أجهزة المنزل المتنوعة، وجميع منظفات المنزل، وأدوات العناية الشخصية، وشنط السفر، وغيرهم….

عروض لولو السعودية على الجوالات في السعودية

توجد بفروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الخلاط القابل لإعادة الشحن من أيكون Ikon، وتنزيل آخر منهم على سعر الخلاط اليدوي من أيكون، ومنظف البخاخ من أيكون، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار محضرة المندي الكهربائية من ikon بسعة 50 لتر، وخصم آخر منهم على سعر حامل الجوالات الذكية من أيكون، وتنزيل آخر منهم على سعر الشاحن اللاسيلكي المتنقل من مع قاعدة من أيكون Ikon، كما لديهم تخفيض آخر على سعر منقي أيكون للهواء.

تخفيضات حصرية من لولو هايبر ماركت اليوم

تتوفر عدة خصومات خاصة على أسعار موقد الغاز بشعلة واحدة الستانليس ستيل، وتخفيض آخر منهم على سعر منظف البخار من أيكون، والقلاية الهوائية من iKon، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار جهاز بخار الوجه من أيكون iKon، وتنزيل آخر منهم على سعر كشاف الليد، والشاشة الليد الذكية من أيكون بحجم 40 لتر.

تخفيضات خاصة أخرى بكل الفروع لفترة محدودة

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية Lulu عدة خصومات أخرى على أسعار: كريم الجمال الوردي من دوف Dove، وتخفيض آخر منهم على سعر سائل الغسيل المنظف من لولو بحجم مميز، وتخفيض آخر منهم على سعر ملح الهيمالايا الوردي المطحون من لولو، ومناديل سوفتكس الناعمة بطبقة واحدة، وغيرهم من خصومات على أسعار طقم حقائب السحب الصلبة من نيو ترافيل 5 قطع متنوعة، وعروض مميزة على أسعار الجوالات الحديثة المتنوعة، ومنها: خصم خاص على سعر سامسونج ايه 52 ابهاتف ابمميز بسعة 128 جيجابايت Sumsung A52، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار هاتف ابل ايباد اير apple ipad air بسعو تخزين عالية وسرعة رامات مميزة جداً، وإمكانيات مميزة أخرى.