انت الان تتابع خبر وصفة الحنة الخيالية لتنعيم وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وإخفاء الشيب المبكر بدون عودة ومن أول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل الصحي والخالي من الشيب هذه الصفات التي تسعى اليها كل امرأة لتبدو بمظهر جذاب وساحر فالشعر أبرز علامات الجمال لذلك سنقدم لكن اليوم سيداتي وصفة جبارة ستحل كل مشاكل الشعر لديكِ وبمدة قصير وبمكونات طبيعية باستخدام الحنا.

حيث تساعد الحنة على تلوين الشعر بشكل طبيعى وآمن بدون أي أضرار وتناسب كل أنواع الشعر كما أنها ستضيف لشعرك المزيد من اللمعان وتجعله ذو ملمس حريري جميل ولامع وستخلصك من الشيب بشكل نهائي .

إليك مكونات خلطة الحنة لتكثيف وتنعيم الشعر وإخفاء الشيب :-

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة.

حبة واحدة من بياض البيض.

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز.

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم.

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء الفاتر.

طريقة عمل خلطة الحنة لتكثيف وتنعيم الشعر وإخفاء الشيب :-

نغسل وننظف الشعر فى البداية بالماء الفاتر وإزالة أى دهون أو كريمات به.

وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع به الحنة والماء ويتم التقليب الجيد ثم نقوم بإضافة بياض البيض وزيت اللوز مع التقليب برفق.

ثم يتم بعد ذلك إضافة باقى المكونات إلى خليط الحنة السابق تحضيره من زيت الزيتون والزبادي والكركم وزيت الخروع عصير الليمون.

ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة حنة متجانسة ومتداخلة.

ثم نقوم بوضع وصفة الحنة على الشعر وخاصة يتم التركيز على جذور الشعر، ووضعها فى منتصف وأطراف الشعر.

ثم نترك الحنة لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشعر والتخلص من آثار خلطة الحنة بالماء الدافئ.

ويكرر إستخدام الحنة مرة كل أسبوع، وبعد شهر نلاحظ الشعر كثيف وناعم وخالى تماما من الشعر الأبيض.