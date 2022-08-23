شوف أقوى مهرجانات عروض العثيم وخصم يصل إلى 55٪ حتى نفاذ الكمية

من داخل مهرجان الصيف نوضح لحضراتكم خطوة بخطوة كل ما هو جديد عن عروض العثيم الصيفية في المملكة العربية السعودية على كل ما تحتاجه الأسر، وقد زادت نسبة الخصم بمناسبة الرجوع للدراسة، وهذا على جميع السلع الغذائية، وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية وغيرهم، بالإضافة إلى هدايا للعملاء المميزين، وإليكم تفاصيل الخصومات….

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية Al othaim

تنزيلات وخصومات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع الفروع، وتشمل: خصم خاص على سعر الماشروم الشرائح، وتنزيل آخر على سعر كاكاو زدني البودرة، بالإضافة إلى خصومات أخرى منهم على أسعار كاكاو هالي البودرةوكوكيز هيليما بالبندق والكاكاو، كما بالفروع تنزيلات ضخمة على أسعار ذرة نستله الحلو، وزبدة الفول السوداني الناعمة، وتنزيل حصري منهم على سعر البازلاء الخضراء بالجزر من هورتس، وعرض آخر منهم على سعر أناناس هالي الشرائح، وتنزيل آخر منهم على سعر كريم كراميل الرياض، وتنزيل آخر منهم على سعر نشا الذرة من رياض فود.

عروض خاصة من العثيم ماركت في السعودية

تتوفر بفروع العثيم ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: كريمة تزيين ويي بالفانيليا، وتخفيض آخر منهم على سعر معمول هالي بالتمر، وعلى سعر زيتون سما الأسباني الأسود المخلي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار زيتون ماريتا كالماتا الجامبو، وتنزيل آخر منهم على سعر لانشون سنيورة صدر الدجاج المدخن، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبن الرومي المصري من تشيزالاند، وتنزيل آخر منهم على سعر لبنة بريزيدون، وعلى سعر خلطة الزبدة الإمراتية، وجبن داري القشقوان، كما بالفروع خصم خاص على سعر حلاوة الجميل السادة، وجبنة تشيزالاند بحبة البركة، ولبنة بريزيدون.

تخفيضات العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توجد بفروع العثيم السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: ماشروم تان الشرائح، وخصم آخر منهم على سعر أرز زاد الوطن مزة البسمتي الهندي، وتخفيض آخر على سعر أرز جودان المزة، وتخفيض آخر على سعر أرز فيكتو سيلا البسمتي، وعلى سعر أرز باب القصر البسمتي الأبيض بحجم 5 كجم.