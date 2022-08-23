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التضامن تعلن وظائف خالية في الكثير من المجالات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اخصائي وارد بشرية

 

اسم الشركة المستشفي الإيطالي
مقر العمل الوايلى – القاهرة
العمالة المطلوبة 2

 

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-‎6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

1. استلام الاوراق الخاصة بالموظفين الجدد و فتح ملف لكل موظف
2. التعامل مع مكاتب التامينات
3. ادخال البيانات علي برنامج الموارد البشرية
4- التقارير الشهرية الخاصة بادارة الموارد البشرية

محاسب

اسم الشركة شرف للمعادن
مقر العمل الدقى – الجيزة
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 23 – 45 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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