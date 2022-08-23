التضامن تعلن وظائف خالية في الكثير من المجالات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
اخصائي وارد بشرية
اسم الشركة المستشفي الإيطالي
مقر العمل الوايلى – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان-6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
1. استلام الاوراق الخاصة بالموظفين الجدد و فتح ملف لكل موظف
2. التعامل مع مكاتب التامينات
3. ادخال البيانات علي برنامج الموارد البشرية
4- التقارير الشهرية الخاصة بادارة الموارد البشرية
محاسب
اسم الشركة شرف للمعادن
مقر العمل الدقى – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 23 – 45 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط