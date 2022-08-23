انت الان تتابع خبر ازاي تتصرف لو حصل في البيت ماس كهربائي.. خطوات بسيطة لتجنب الكارثة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، تزيد الأحمال الكهربائية بسبب كثرة استعمال المكيفات ، مما قد يردي لحدوث ماس كهربائي.

وفي هذا المقال سنوضح لك بالخطوات، كيفة التصرف في حال حدوث لا قدر الله ماس كهربائي في مكان تواجدك.

1- فصل التيار الكهربائي من لوحة المفاتيح الرئيسي.

2- عدم استخدام الماء في إطفاء الحريق، فلو كانت النار صغيرة يتم إطفائها بعزل الأكسجين عنها باستخدام الملابس، أما لو النار كبيرة فيتم استخدام طفاية الحريق متعددة الأغراض (abc).

ويعد الماء موصل طبيعي للكهرباء وفي حال استخدامه في إطفاء الماس الكهربائي، قد يتعرض الشخص للصعق كما أنه سيساهم في توسيع دائرة التيار في أنحاء المكان.

3- إخلاء المكان فوراً من الأفراد المتواجدين فيه، ولو كان الماس الكهربائي في غرفة يتم غلق الباب مع سرعة إبلاغ رجال الأطفاء.