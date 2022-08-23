انت الان تتابع خبر طريقة عمل الأرز البسمتي.. غيري البلدي وأعمليه بطعم مفيش أحلى من كده والان مع التفاصيل

مكونات الأرز البسمتي

نصف كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.

ا بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

كيس ماجي خلطة الشيش طاووق.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

1 ملعق كبيرة كريمة طبخ.

عصير ليمونة.

2 كوب أرز بسمتي.

اربع أكواب مرق.

1 حبه فلفل أخضر مفروم.

قطعة فحم.

طريقة عمل الأرز البسمتي في البيت

قومي بتتبيل الدجاج جيداً بالزبادي والكريمة وكيس ماجي وعصير الليمون وقلبيهم جيداً، واتركيها في الثلاجة داخل التتبيلة لمدة ساعة على الأقل. سخني الزيت على النار وشوحي فيها البصل والثوم في الزيت. ضيفي الشيش طاووق المتبل بشكل تدريجي حتى لا يبرد الزيت، وقلبيه جيداً حتى يشوح الدجاج. وضيفي الفلفل الأخضر وضعيهم على نار هادئة وغطيهم. واسلقي الأرز البسمتي مع الكركم داخل الماء المغلي لمدة سبع دقائق ويكون نصف سلقة. وضيفي مقدار ½ كوب من الماء إلى الدجاج، وضعي الأرز المصفى فوقه. وضعي قطعة الفحم على النار حتى تسخن جيداً، وتوضع داخل قطعة فويل وتغرز في وسط الأرز وترش بالقليل من الزيت أو السمن، وغطيه جيداً باستعمال فوطة المطبخ حتى لا يتسرب منها الدخان. واتركيه على النار الهادئة لمدة 25 دقيقة حتى يكمل الأرز سواه، ويتشرب جميع النكهات والفحم، وترفع قطعة الفحم ويقدم ساخناً.

رياض - احمد صلاح - تبحث ربات المنازل عن طريقة عمل الأرز البسمتي لتقديمه على جميع الموائد والعزومات، وذلك لأنه يكون بديل للأرز البلدي التقليدي، ويضاف له الكثير من البهارات والنكهات والمكسرات التي تجعله بطعم شهي ولذيذ.