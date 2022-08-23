طريقة التخلص من الصراصير نهائياً حتي لو كانت معششة هتختفي تماماً بدون مواد كيميائية 

طريقة التخلص من الصراصير نهائياً، يتسبب ظهور الصراصير في المنزل في نقل الأمراض كالتسمم الغذائي والبكتريا لجميع أفراد الأسرة، بما يشعر ربة المنزل بالفزع والإزعاج، خوفاً على صحة باقي أسرتها، ونقدم لك بعض الطرق والأساليب الفعالة التي تتخلص من الصراصير في أقل وقت ممكن:

طريقة التخلص من الصراصير نهائياً

حيث يعد الخل من المكونات التي تعمل على طرد الصراصير بفعالية، إذ أن تسبب رائحته النفاثة في أن تشعر الصراصير بالاشمئزاز، بما يدفعها إلى الخروج من المنزل، إلى جانب دور الخل في قتل أحد أنواع الجراثيم التي تنقلها الصراصير.

حيث يعمل كمطهر، ويتم ذلك من خلال سكب مقدار من الخل في زجاجة رش، ومن ثم نقوم برش الأسطح والأماكن الأكثر عرضةً لظهور الصراصير بها.

كما يمكن طرد الصراصير من خلال تمرير قطعة من القماش المغموسة في الخل المركز على الحوض وأسطح المطبخ، وخلف الأجهزة الكهربائية.

التخلص من الصراصير باستخدام بودرة الصراصير

ويتم ذلك من خلال رش بودرة الصراصير في جميع أركان المنزل وزواياه التي قد تتسلل إليها الصراصير، بما يؤدي إلى اختراق البودرة لجسم الصرصور بما يعمل على موتها سواء باللمس أو البلع.

ولكن احرصي عزيزتي على حفظ بودرة الصراصير بعيداً عن متناول أيدي الأطفال، إذ أن ابتلاعها قد يؤدي إلى حدوث عواقب غير محمودة.

اسباب ظهور الصراصير في المنزل

وتتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور وانتشار الصراصير وخاصةً في فصل الصيف نتيجة الآتي: