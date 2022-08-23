نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات وتخفيضات العودة إلى المدارس على الإلكترونيات extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمامكم فرصة ذهبية لتجديد الجوالات والإلكترونيات من عروض اكسترا السعودية، بحيث يمكنك شراء الجوال أقل من ثمنه بنسبة 35% بسبب الخصومات الموجودة على موقع اكسترا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإلكترونيات حيث تندرج من ضمن عروض العودة إلى المدارس 1444هـ، ليكون شعار العروض “بداية جديدة” تقدمها لكم extra مع تشكيلة من الإلكترونيات المخفضة حتى يوم 17 سبتمبر 2022.

عروض اكسترا للجوالات

احصل الأن على جوالك المفضل من سلسلة ابل ايفون 11، 12، 13 مع هدايا مجانية بالإضافة إلى خصم يصل إلى 35% على الأسعار، وكل تلك المزايا متاحة لكم عند الشراء من عروض اكسترا السعودية التي تتجدد باستمرار؛ حرصًا على تقديم أفضل التخفيضات للعملاء كل كافة إصدارات الجوالات والإلكترونيات، وينطبق الأمر أيضًا على جوالات أخرى مثل سامسونج جلاكسي وشاومي، وإليكم الأسعار.

اكسترا ايفون 13 برو ماكس، 128 جيجا، بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي A52s، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1649 ريال سعودي.

شاومي ريدمي نوت 10s، بسعر 779 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.

عروض العودة إلى المدارس

تخفيضات العودة إلى المدارس نجدها على كافة الأجهزة والأدوات المستخدمة خلال الدراسة، مثل أجهزة اللابتوب، ومع إكسترا ستجد أجهزة تمنحك تجربة رائعة في الاستخدام العادي او لاستخدامها في الدراسة، ونقدم لكم أكثر من جهاز من HP وأيضًا هواوي وإصدارات MateBook ذات الأداء الرائع، ويتوافر بداية من الأجهزة التي تناسب الاستخدام البسيط والأجهزة الأعلى في الإمكانيات والتي تتناسب مع الألعاب والتصميم وغيرها من المهام التي تتطلب معالجات أقوى ورامات أعلى.

هواوي ميت بوك 14 مزود بمعالج انتل كور اي 5، بسعر 2799 ريال سعودي.

لابتوب hp سعة 512 جيجابايت، ومعالح كور اي 5، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

اكسترا السعودية

ملحقات الكمبيوتر من ضمن التخفيضات السارية بمناسبة العودة إلى المدارس 1444هـ، وبها نجد لوازم الكمبيوتر من لوحة المفاتيح والفأرة، كما تتوافر عروض الإلكترونيات مميزة مثل عرض ماوس + كيبورد لينوفو بسعر رائع، وننتقل إلى سماعات الألعاب وتتوافر بالإضافة إلى تشكيلة من اكسسوارات الكمبيوتر بخصومات حتى 40%، لتتمكنوا من شراء كافة الالكترونيات بتوفير أكبر مع إكسترا، وإليكم تفاصيل المنتجات مع الأسعار.