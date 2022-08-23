نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمل الحر وشروط وثيقته وأهدافه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة العمل الحر وشروط وثيقته، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بهدف تحفيز وتنظيم العمل الحر في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030، للمساهمة في تنويع الفرص المتاحة لجميع المواطنين والمواطنات، حيث التمكين من استصدار وثيقة العمل الحر، لكن ذلك أيضا يكون من خلال حزمة من الإجراءات التي تم تسهيلها، وفي إطار من السرعة، والإستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمها الحكومة السعودية.

كما تقع أيضا منصة العمل الحر الإلكترونية ضمن المبادرة، حتى يتم الوصول إلى كافة الطاقات البشرية، والباحثين عن فرص دخل. ورفع الإنتاجيات وتنمية المهارات وتزويد الخبرات في أعمال جديدة وقديمة أيضا، لكنها مناسبة ومستقرة ومنتجة.

أهداف برنامج العمل الحر وشروط وثيقته

وبطبيعة الحال، فإن لكل مبادرة أهداف في المملكة السعودية، وتتبلور أهداف هذا البرنامج في خمسة أهداف تتلخص كما ذكرتها المنصة الرسمية فيما يلي.

أولاً: المساهمة في توفير دخل إضافي، وزيادة دخل الأفراد.

المساهمة في توفير دخل إضافي، وزيادة دخل الأفراد. ثانياً: تمكين المهتمين بممارسة النشاط ضمن إطار العمل الحر.

تمكين المهتمين بممارسة النشاط ضمن إطار العمل الحر. ثالثا: توعية المجتمع بمفهوم العمل الحر، وبالفرص المتاحة أيضا في السوق.

توعية المجتمع بمفهوم العمل الحر، وبالفرص المتاحة أيضا في السوق. رابعاً: رفع نسبة الأمان والمصداقية بين العملاء وأصحاب العمل، وتوثيق ذلك.

رفع نسبة الأمان والمصداقية بين العملاء وأصحاب العمل، وتوثيق ذلك. خامساً: التنويع لفرص العمل داخل سوق العمل.

ما هي وثيقة العمل الحر؟ وما هي المزايا التي تقدمها؟

ووثيقة العمل الحر، هي وثيقة معتمدة بمثابة شهادة، تمنح الأفراد التسجيل في مجموعة من النشاطات. وتتيح لهم الاستقلال في ممارسة هذا النشاط الذي أقرته وزارة الموارد البشرية عبر منصتها الرسمية للعمل الحر.

وتتلخص أهم المزايا التي تقدمها الوثيقة للحاصل عليها فيما يلي.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية بصفة اختيارية.

بصفة اختيارية. تساهم في استمرار الإبداع، ولعل هذا بسبب ما توفره من استقرار.

تمنح فرصة فتح حساب بنكي تجاري.

تقدم حلول دفع رقمية، وتوفر فرص لمصدر دخل.

التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسمي.

شروط وثيقة العمل الحر وطريقة استخراجها

وبعد أن استعرضنا تعريف العمل الحر في المملكة، ووثيقته ومميزاتها، وأهدافها ضمن إطار “رؤية 2030“، يمكننا أن نذكر الآن الشروط الواجب توافرها لكي يحصل المواطن على وثيقة العمل الحر، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم لها سعودي الجنسية. العمر يكون ابتداء من الثامنة عشر (18) عاما، وحتى عمر الستين (60). امتلاك حساب في منصة أبشر الإلكترونية مفعل. التفرغ للعمل، وصلاحية الوثيقة هي عام واحد من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها من خلال منصة العمل الحر.

وأما عن طريقة استخراج الوثيقة، فيمكنك ذلك بإجراء عدة خطوات، ونذكرها لك فيما يلي:

أولاً: الدخول على منصة العمل الحر .

الدخول على . ثانياً: الذهاب بعد ذلك إلى أيقونة “سجل معنا“، والضغط عليها، ليظهر لك بعد ذلك استمارة “أنشئ حساب جديد”.

ثالثاً: قم بملئ البيانات المطلوبة، واضغط على استكمال البيانات.

قم بملئ البيانات المطلوبة، واضغط على استكمال البيانات. رابعاً: بعد ذلك اختر التسجيل في “خدمة توصيل الطلبات” على سبيل المثال.

بعد ذلك اختر التسجيل في “خدمة توصيل الطلبات” على سبيل المثال. خامساً: أدخل جميع البيانات المطلوبة منك بدقة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك بدقة. سادساً: اضغط على إصدار وثيقة، وهي بدون أية رسوم (مجانية).

اضغط على إصدار وثيقة، وهي بدون أية رسوم (مجانية). بعد ذلك اضغط على الدعم، واقرأ بنوده، ثم اضغط على “طلب الدعم”، وملئ البيانات المطلوبة، ثم أكد طلبك.

جدير بالذكر، أن برامج العمل الحر متنوعة، ومتعددة، وهي تشمل (عربات الأطعمة، توصيل الطلبات، النقل الموجه، التنمية الريفية، الحرف اليدوية، الخدمات التخصصية، والأسر المنتجة).