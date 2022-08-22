سواد 10 سنين سيزول في ثواني.. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والمسدودة بمكون سحري خطير هترجع كأنها لسة جديدة

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تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والمسدودة ، من المعروف أن البوتاجاز يعد من أكثر الأجهزة الكهربائية المعرضة للاتساخ الشديد، والتصاق الدهون والبقع به، نظراً لأعمال طهي الطعام، لذلك فإن عملية تنظيف البوتاجاز وخاصةً العيون تعد من أكثر الأعمال تعقيداً وأكثرها مشقة لربة المنزل، نظراً لتراكم الأوساخ وبقايا الدهون، بما يؤدي إلى انسداد عيون البوتاجاز، لذلك سنقدم لك من خلال تلك المقالة بعض الطرق والأساليب الفعالة لتنظيف البوتاجاز المسدودة وتسليكها بشكل فعال، بما يحافظ على كفاءة البوتاجاز، ويظهره وكأنه جديد. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والمسدودة المكونات كمية مناسبة من الماء المغلي.

وعاء كبير مناسب الحجم. طريقة التحضير نقوم بفك عيون البوتاجاز، ونقعها في وعاء كبير الحجم يحوي كمية مناسبة من الماء المغلي.

نترك العيون منقوعة في الماء لمدة 30 دقيقة.

احرصي على استبدال الماء المغلي بماء ساخن كل 10 دقائق.

ارفعي العيون من الوعاء، ثم اتركيها حتى تجف تماماً.

أعيدي تركيبها في البوتاجاز، وستلاحظين أن العيون أصبحت لامعة نظيفة وبراقة.

احرصي على تكرار تلك العملية مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. طريقة تنظيف عيون البوتاجاز والمسدودة بصودا الخبز والصابون المكونات ملعقتان من صودا الخبز.

ملعقة من الصابون.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التنظيف نقوم بعمل عجينة من خلال خلط مقدار صودا الخبز مع الماء جيداً.

نقوم بفرد العجينة على أجزاء البوتاجاز المتسخة، مع التركيز على عيون البوتاجاز.

نترك العجينة لمدة ثلث ساعة.

ثم نبدأ بفرك أجزاء البوتاجاز وعيونه باستخدام قطعة من الاسفنج جيداً، حتى نزيل جميع الدهون والبقع الملتصقة.

ثم نقوم بغمس قطعة أخرى من القماش في خليط الماء والصابون الناتج من مزجهما معاً بشكل جيد.

مرري قطعة القماش على أجزاء البوتاجاز جيداً، لتنظيفه.

ثم نمرر قطعة قماش أخرى جافة على الأجزاء التي تم تنظيفها، من أجل التخلص من بقايا أي خليط.

نترك البوتاجاز والعيون حتى تجف تماماً.

ومن ثم يصبح البوتاجاز جاهزاً للاستخدام.

يمكنك عزيزتي استخدام قطع خشبية أو ابر رفيعة في تسليك فتحات العيون الصغيرة، من خلال تمريرها بالفتحات الموجودة أكثر من مرة، للتخلص من كل بقايا الطعام المتراكمة. عمر شويل - جدة سواد 10 سنين سيزول في ثواني.. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والمسدودة بمكون سحري خطير هترجع كأنها لسة جديدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سواد 10 سنين سيزول في ثواني.. تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة والمسدودة بمكون سحري خطير هترجع كأنها لسة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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