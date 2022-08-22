أسهل طريقة لطرد البرص أو الوزغ من البيت بلا عودة بطريقة بسيطة فعالة ومجربة

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طرد البرص من المنزل تبدأ الابراص والحشرات بالخروج من محاجرها في فصل الصيف بحثا عن الرطوبة وبحثت عن الفريسة التي تتعايش عليها، حيث يكثر تواجد الابراص بالأماكن التي يتواجد بها حشرات خاصة في أماكن إلقاء القمامة …وغيرها، أما في المنزل فيمكن تواجدها بالأماكن ب من سلات القمامة وبقايا الأطعمة، بالإضافة إلى التشققات المتواجدة بالحوائط ومواسير الصرف وأماكن الرطوبة ، لذلك تأتي الطريقة الاولي في طرد البرص من المنزل بالتخلص من أسباب تواجده أساس، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تنفيذ طرق طرد البرص التالية.
طريقة طرد البرص بالثوم والبصل والملح
- يتميز كلا من البصل والثوم برائحته النفاذ التي يمكن من خلالها التخلص من الحشرات بشكل نهائي.
- بالإضافة إلى أن الثوم مادة طاردة، لذلك يمكن وضع كلا من البصل والثوم والملح في الكبة أو فرمهم باي أداة ويتم وضعها بالقرب من أماكن تواجد الابراص أو بالشقوق المتواجدة بالحوائط.
- فهذه الوصفة تمنع اقتراب الابراص من المنزل، كما يمكن مزج الخليط بالقرنفل ووضعه بالقرب من النوافذ لمنع دخول الابراص.
طرد البرص بالفلفل الأسود والشطة الحارة
تعتبر ألشطه والفلفل الأسود من المواد الطبيعية التي تسبب حرقة شديدة إذا تم استعمالها بشكل مباشر خاصة أنها أثبتت نجاحها في طرد الابراص.
- ويمكن استخدام أي منهما بمفرده إلا أن الخليط مت الاثنين يعطي نتيجة فورية.
- ويتم تحضيره بوضع كمية من الماء البارد في زجاجة رذاذ ويضاف إليها كمية وفيرة من مطحون ألشطه والفلفل الأسود ويتم رجها جيدا.
- ثم رشها مباشرة وبسرعة كبيرة على البرص للتخلص منه.
- بالإضافة إلى هذه الطرق توجد مجموعة لا بأس بها من الطرق الطبيعية لطرد البرص من المنزل ومنع تواجده يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقعنا وقتما تشاؤون.
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