شوف عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والسماعات والشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية

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عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والسماعات والشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية خصومات خيالية، تضمنت عروض اكسترا الكبرى المستمرة حتى نهاية شهر أغسكس خصومات على المكيفات، السماعات والشاشات الذكية بالإضافة إلى غسالة الصحون وطباخة الأرز، يتوفر ال جي تون فري إف بي 8 سماعة أذن لاسلكية مع خاصية التعقيم وعزل الضوضاء باللون الأبيض بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات تتضمن عروض شهر أغسطس خصومات على المكيفات : يتوفر جري مكيف جداري 27400 وحدة واي واي بارد باللون الأبيض بسعر 4299 ريال بدلا من 5399 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 206 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 429 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على المكيفات كلاس برو مكيف جداري 27 ألف وحدة واي فاي بارد روتاري بسعر 3199 ريال بدلا من 4499 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 429 ريال. عروض الفري بودز اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على السماعات : يتوفر هواوي فري بودز 4 آي لاسلكية باللون الأسود بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى فيليبس سماعة أذن لاسلكية باللون الأسود بسعر 199 ريال بدلاً من 309 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات الذكية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات : يتوفر هومز تلفزيون 42 بوصة عالي الوضوح بسعر 949 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 46 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تلفزيون سمارت 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 3499 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على غسالات الصحون : يتوفر أدميرال غسالة صحون 7 برامج و 14 مكان تخزين باللون الفضي بسعر 2199 ريال بدلاً من 3199 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى اريستون غسالة صحون 10 برامج و 15 مكان تخزين انفرتر باللون الأبيض بسعر 3199 ريال بدلاً من 4269 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض أجهزة المطيخ اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتضمن عروض على طباخة الأرز والعجانة الكهربائية : يتوفر بلاك أند ديكر طباخة الأرز في وعاء غير لاصق بسعر 299 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 14%، ضمن عروض اكسترا على أجهزة المطبخ ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كينوود عجانة مع طباخ متعدد الاستخدامات بقوة 1500 وات سعة 6.7 لتر باللون الفضي بسعر 6499 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 311 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والسماعات والشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية - ثقفني

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