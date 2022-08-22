نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده يومي 22 و23 أغسطس وحتى نفاذ الكميات بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده ليومي 22 و23 أغسطس وحتى نفاذ الكميات بجميع الفروع ولفترة محدودة جداً على أسعار معظم السلع الموجودة في أقسام بنده المختلفة، حيث تشمل جميع المأكولات الطازجة، والمجمدة، والفواكه، والخضروات، وأنواع اللحوم المختلفة، والمشروبات، والمعلبات، ومنتجات الألبان، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار المنظفات، ومستلزمات السيارات، والحدائق، وغيرهم، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض بنده اليوم ولفترة محدودة بكل الفروع

يعد هايبر بنده Hyper Panda من أكثر محلات البيع بالتجزئة والجملة بأسعار مميزة جداً تنافس أسعار الأسواق، ولديهم خصومات حصرية على أسعار: بطاطس الشيبس من برينجلز، وتخفيض آخر على سعر عيدان البطاطا من ماريكو، وتنزيل مميز آخر على سعر المكسرات المشكلة من المهباج، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار بطاطس شيبس تسالي بالكاتشب الحار، وخصومات أخرى على أسعار فشار البطل، وشرائح البطاطس الطازجة من إكسل، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مشكل إكسترا ومشكل المالح الحلو من الباجة، كما بالفروع تنزيلات خاصة على أسعار مشكل ديلوكس المشوي من الباجة، وعروض أخرى منهم على أسعار مشكل ديلوكس المملح من الباجة.

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Hyper Panda

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: الأناناس الشرائح من قودي Goodi، وتنزيل حصري آخر على سعر شيرة قودي، كما يوجد بالماركت تخفيض حصري على سعر كريمة الخفق من دريم، وتنزيل مميز آخر على سعر خليط البراوني بالشكولاتة، وخليط الكعك من بيتي كروكر.

عروض بنده ماركت Panda market لفترة محدودة

تتوفر بفروع بندة ماركت في المملكة العربية عدة خصومات حصرية على أسعار: ويفر أولكر، وعلى سعر شكولاتة كيندر بيوينو، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شكولاتة ميني كيندر بوينو، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار شكولاتة كيندر ميني، وحلوى الفواكه من ستار بورست، كذلك يوجد خصم حصري على سعر شكولاتة ميني ميكس كيندر بوينو، والشكولاتة المشكلة من جالكسي بالتمر، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار حلوى الفواكه من ستاربورست، وشكولاتة ميني تويكس، ومالتيزرز، وسكتلز، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة.