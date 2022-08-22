شوف عروض وخصومات أسواق العثيم مول الاسبوعية

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عروض وخصومات اسواق العثيم مول تشكيلة متنوعة من العروض والخصومات بأسعار تنافسية جدا وتوجد هذه العروض داخل اسواق العثيم مول على اللحوم الطازجة بجميع انواعها والاسماك الطازجة والأرز والأجهزة الكهربائية المنزلية وكل ما يحتاجة المنزل العصري وجميع مستلزمات الأطفال ويوجد أيضا مستحضرات التجميل بجميع انواعها والمنظفات الشخصية وتوجد داخل اسواق العثيم مول أيضا مستلزمات المدارس وتوجد كل هذه العروض بأسعار خيالية في اسواق العثيم مول وتوجد العروض من الأربعاء ١٧ اغسطس وحتي الثلاثاء ٢٣ اغسطس او حتي نفاذ الكمية. عروض وخصومات أسواق العثيم مول اشتري شنطة مدرسية اسكاي باقز بسعر ١١٠ ريال سعودي بدلا من ١٤٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على شنطة مدرسية ترولي روكو منوع بسعر ٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٢٤.٩٥ ريال سعودي.

تبضع أيضا شنطة مدرسية بيوسي ترولي منوع بسعر ١١٥ ريال سعودي بدلا من ١٦٠ ريال سعودي. تسوق شنطة مدرسية بيوسي منوع بسعر ٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢٥ ريال سعودي.

شنطة مدرسية لولو كاتي ترولي ٤٥ في ١ بسعر ١٢٩ ريال سعودي بدلا من ١٨٠ ريال سعودي.

احصل أيضا على طقم أدوات مدرسية كاملن # ١ بسعر ١٢ ريال سعودي. أسواق العثيم مول تسوق طقم ادوات مدرسية كاملن # ٢ بسعر ١٥ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على شنطة مدرسية روكو منوع ١٧ بسعر ٥٠ ريال سعودي بدلا من ٦٤.٩٥ ريال سعودي.

تبضع أيضا قلم هاي لايت ملون ٤ حبة بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي. اشتري ايضا علبة الوان لوتس ١٢ حبة بسعر ٥ ريال سعودي.

شنطة مدرسية وللادي ظهر منوع بسعر ٣٥ ريال سعودي بدلا من ٤٥ ريال سعودي.

احصل على قلم رصاص مثلث لوتس ١٢ حبة بسعر ٦ ريال سعودي. تخفيضات اسواق عبدالله العثيم جوال سامسونج اي ١٣ بذاكرة تخزين ٦٤ جيجا وبرام ٤ جيجا وبحجم شاشة ٦.٦ بوصة بسعر ٦٦٥ ريال سعودي.

تابلت لافا ام ١٠٠٠ بذاكرة تخزين ٣٢ جيجا وبرام ٢ جيجا بايت وبسعر ٤٣٥ ريال سعودي.

تابلت سامسونج أي ٧ تي ٥٠٥ بذاكرة ٣٢ جيجا بايت وبرام ٣ جيجا وبسعر ١٠٤٩ ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات أسواق العثيم مول الاسبوعية - ثقفني

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