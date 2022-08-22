إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

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تقوم الكثير من ربات المنازل بإلقاء والتخلص من زيت القلي فور استخدامه وكثير ما تجهل منهن أنه يمكن إعادة استخدامه وتدويره مرة أخرى حيث توجد لزيت القلي استخدامات عديدة لا حصر لها علاوة على أن إعادة تدويره غير مكلف فيمكن استخدامه مرة أخرى بكل سهولة وسوف نتناول خلال هذا المقال اهم استخدامات زيت القلي وكيف يمكن إعادة تدويره مرة أخرى.
استخدامات زيت القلي
توجد فوائد عديدة لزيت القلي القديم وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور:
- من المعروف والمتداول أن زيت القلي يمكن استخدامه في صناعة الصابون سواء صابون سائل أو صابون لغسل الأيد.
- يمكن استخدام زيت القلي في التشحيم المنزلي.
- يمكن استخدامه في تلميع الخشب والموبيليا حيث يعطي بريق لامع للخشب.
- يدخل ضمن العديد من الكريمات مثل المرطبات والمواد الأخرى.
- يمكن صناعة منه مادة الجليسرين والمواد الأخرى.
- يمكن أيضًا تصفية الزيت واستخدامه مرة أخرى عن طريق تصفيته من الشوائب وإعادة استخدامها.
كيفية استخدام زيت القلي في صناعة الصابون
كما ذكرنا أن زيت القلي يستخدم في العديد من الاستخدامات وعلى رأسها الصابون وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة تحضير الصابون من زيت القلي
المكونات
- زيت قلي تم استخدامه سابقًا.
- ٦كوب من الماء متوسطة الحجم.
- بوتاس.
- ٣ من الليمون.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء واسع ويفضل أن يكون من البلاستيك المتين.
- نقوم بوضع ٦ كوب من الماء مع التقليب.
- نقوم بوضع الزيت على تلك الخليط بعد تصفيته من الشوائب.
- نقوم بوضع الليمون على تلك الخليط ونقوم بالتقليب جيدًا.
- .نترك تلك الخليط حوالي ٢٤ ساعة حتى يتجمد ويتماسك.
- كما أنه فيما بعد يجب أن نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة وبذلك يصبح جاهز للاستخدام.
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