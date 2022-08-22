نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الفوز في مسابقة الحلم وربح 150 الف دولار بكل سهولة وطريقة الاشتراك في 3 دقائق فقط في المقال التالي
مسابقة الحلم، هي مسابقة عربية يمكن من خلالها فوز العديد من الجوائز المالية الكبرى والتي قد تصل إلى ملايين الدولارات، والتي أصدرتها مجموعة قنوات mbc الشهيرة، ويذاع من خلالها أسماء الفائزين في السحب الأسبوعي للمسابقه بذلك فهي اصبحت حلم للكثير من الناس، والان لكل من يرغب في التعرف على تفاصيل مسابقة الحلم وعن كيفية الاشتراك بها يمكنكم متابعة المقال الان للتعرف عليها بشكل تفصيلي.
تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم
بمجرد الاشتراك في مسابقة الحلم، يتم بعد ذلك الدخول مباشرتًا إلى الدخول في السحب القادم، كما يتم إرسال لبعض الأسئلة والتي من خلال الإجابة عليها بشكل يومي قد تزيد فرصة الفوز بجائزة. تصل قيمتها إلى 500000 دولار أمريكي، أما من حيث خطوات الاشتراك في المسابقة فتكون على النحو التالي:
- من خلال الدخول لرسالة رسالة نصية عبر الارقام المتوفرة لكل بلد من البلاد العربية، وتنص الرسالة على كلمة حلم أو Dream.
- بعد ارسال الرسالة الأولى سوف يتم الرد من إدارة المسابقة بتأكيد الاشتراك في المسابقة، ويبدأ بعد ذلك ارسال أسئلة عامة يلتزم المشترك في حلها أو حل البعض منها.
- كما يمكن الاشتراك في المسابقة أيضًا من خلال التطبيق الخاص بالمسابقة الذي يتم تحميله من خلال الهاتف الجوال.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
حتى يتم الاشتراك بنجاح في مسابقة الحلم لابد من توافر بعض الشروط البسيطة جدًا وهي كالآتي:
- لابد أن يكون المشترك عربي الجنسية ومقيم في إحدى البلاد العربية.
- لابد أن يكون سن المتقدم يزيد عن سن البلوغ القانوني وفي الغالب يكون ثماني عشرة سنة.
- اخر شرط مطلوب أن يكون المتقدم ليس لديه اي صلة قرابه مع أحد العاملين في إدارة المسابقة حتى الدرجة الرابعة.
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