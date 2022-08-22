نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو مستلزمات منزل وأثاث داخلي وتخفيضات حصرية من ساكو السعودية saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض ساكو على مستلزمات المنزل والأثاث الداخلي من متجر ساكو السعودية Saco التي تضم أكثر من 1000 منتج ضمن عروض العودة للمدارس، وتشمل التخفيضات والخصومات أسعار الأدوات المنزلية وكل ما يحتاجه البيت، وكذلك يضم مجموعة من أنواع المفروشات بتصميمات وخامات عالية الجودة تتميز بالأناقة، إلى جانب بعض الحلول الذكية التي تساعد على التخزين وتستخدم كذلك كحلول أنيقة للديكور وأماكن مخصصة لتنظيم الفوضى، مما يتسنى لك الفرصة للحصول على منزل أنيق ومرتب، كما تستخدم كذلك في غرف الدراسة والمكاتب بالعمل، وفيما يلي كافة التفاصيل حول أفضل المنتجات التي تتميز بالجودة الممتازة وخصومات رائعة من ساكو أون لاين.

عروض ساكو مستلزمات منزل

تعرف على كافة الأدوات ومستلزمات المنزل وعروض الأجهزة الكهربائية بالمطبخ على وجه الأخص، التي تضم جهاز تفريغ الهواء والتكييس للحفاظ على الطعام لأكبر فترة ممكنة مخزن بالفريزر، وكذلك تشمل العروض جهاز تحريك الطعام لعمل أفضل المعجنات والصلصات والوصفات، بالإضافة إلى أنواع متعددة من ميزان المطبخ الرقمي للحفاظ على عامل الدقة أثناء إعداد الوجبات الصحية، كما تضم العروض والخصومات مجموعة من قوالب الخبز بأشكال وتصميمات متعددة مما يتيح لك عمل أكثر من صنف من الطعام وإعداد مائدة شهية.

كامري ميزان رقمي للأغذاية 5 كيلو بسعر 59 ريال.

جهاز تغليف بتقنية تفريغ الهواء بسعر 249 بدلًا من 295.75 ريال.

قالب خبز المافن 24 قطعة بسعر 52.75 ريال.

صينية الخبز 8.5×4.5 بوصة بسعر 55.75 ريال.

طاولات ساكو

تتنوع طاولات ساكو في الكتالوج الجديد بين طاولات القهوة، طاولات المكتب والدراسة، طاولات الكمبيوتر، وكذلك طاولات الطعام المميزة بتصميمات أنيقة وخامات عالية الجودة، كما تضم طاولات معدّة للكي وهو ما يوفر للمستخدم تجربة فريدة أكثر سهولة أثناء مهمة كي الملابس، بحيث تتخذ أكثر من وضعية وترتفع لأكثر من درجة بما يتناسب مع طول المستخدم وأفضل وضعية مريحة لإتمام المهمة، مصنوعة من خامات ممتازة تتمتع بالمتانة والصلابة.

طاولة للكي 120×36 سم + خزانة بسعر 219 ريال.

منشر للغسيل 144×60×96 سم بسعر 129 ريال.

طاولة للكي 14×43×109 سم بسعر 149 ريال.

عرض طاولة للكي 17×48×122 سم بشبك علوي بسعر 209 ريال.

أثاث داخلي ساكو

يوفر متجر ساكو خيارات عديدة من عروض الأثاث الداخلي لتجديد المنزل بأقل الإمكانيات، وحلول فريدة وعملية للحصول على منزل أنيق مفعم بالدفئ، وبالتالي متوفر بالعدد الجديد من كتالوج ساكو 2022 مجموعة متنوعة من غطاء الكنب بخامات متنوعة وتصميمات أنيقة وراقية، بالإضافة إلى توفره بألوان جذابة تتناسب كذلك مع الديكور المودرن.