نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حملة عروض الطازج من عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات الغذائية Al othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة نبدأ مع حضراتكم هذه المقالة بتقديم عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية ، والتي تشمل عروض عدة على أسعار جميع المنتجات الغذائية الطازجة من فواكه وخضروات، وغيرهم، ولمعرفة تفاصيل عروض العثيم لهذا الأسبوع تابعوا تفاصيل هذه المقالة عبر موقع ثقفني….

عروض العثيم الأسبوعية حتى نفاذ الكمية

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عدة خصومات على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، ومنها: خصم خاص على سعر البرتقال البلدي المصري للعصر، والثوم الصيني، كما يوجد عرض مميز على سعر البصل الأحمر، والعنب الأبيض والأحمر.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

تتوفر أيضاً بفروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية ضمن عروض الطازج لهذا الأسبوع، ومنها: خصم على سعر الليمون الفيتنامي، والخوخ المستورد، كما بالفروع تخفيضات على أسعار تفاح رويال جالا، والجزر المستورد، والكمثرى الأمريكي، وغيرهم.

عروض العثيم ماركت اليوم 22 أغسطس 2022

نستكمل معكم تقديم باقي عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim، والتي تشمل: خصومات خاصة على أسعار نكتار نادك بالتوت المشكل والفواكه، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار كريمة نادك للطبخ، وخصومات أخرى منهم على أسعار عبوات الزبدة الغير مملحة من ماركة نادك Nadac، وتنزيل آخر منهم على سعر كرواسون الجبنة الرومي، وكريمة دونات الشكولاتة من زود، وكذلك تجدون لديهم كيكة جوز الهند الدائرية بخصم مميز.

خصومات خاصة لفترة محدودة بجميع الفروع

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار الأجهزة المنزلية، ومنها: خصم خاص على سعر ترمس من ماركة ديفا، وعرض مميز آخر على سعر منظف سوبر جل فلاش بحجم 2 كجم، كما لديهم تخفيض آخر بالفروع على سعر الغلاية المميزة من ماركة كيينود Keenwood، وعلى سعر سخان الساندوتشات من ماركة أي تي سي ITC، وتوجد لديهم أيضاً عدة تخفيضات متنوعة على أسعار أجهزة المطبخ الكبيرة كالغسالات، والسخانات، والثلاجات، والمراوح، والتكييفات، وخصومات على أسعار جميع أنواع العجانات من ماركات مميزة جداً، وخصومات أخرى على أسعار جميع مستلزمات الحدائق والرحلات، كل هذا وأكثر تجدونه حصري عبر موقع ثقفني.