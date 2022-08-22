شوف عروض العثيم مول هذا الأسبوع بمناسبة العودة للمدارس

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عروض العثيم مول هذا الأسبوع، يقدم العثيم مول في هذا الأسبوع أقوى العروض والخصومات التي يمكنك الحصول عليها وذلك بمناسبة العودة للمدارس وكل ذلك تحت شعار راجعين للمدارس بأقوى العروض، حيث يمكنك الحصول على جميع المستلزمات الدراسية وجميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من أفضل المنتجات من العثيم مول بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز، والجوالات، وأواني الكي والعديد من المنتجات الأخرى كل ذلك بأسعار مخفضة، وتكون تلك العروض سارية من 17 أغسطس الموافق يوم الأربعاء 23 أغسطس الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية. عروض العثيم مول هذا الأسبوع قم بالحصول على جوال سامسونج اي 53 بمساحة 128 جيجا بايت وشبكة 5G فقط بسعر 1399. يال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على هاتف هونر اكس 7 بمساحة 128 جيجا بايت مع ذاكرة هاتف 4 جيجا بايت بسعر 679 ريال سعودي للحبة. اشتري أيضا تابلت سامسونج اي 7 تي 505 بمساحة 32 جيجا بايت وشبكة 4G فقط بسعر 1049 ريال سعودي للحبة.

احصل على هاتف سامسونج اي 13 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت فقط بسعر 665 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء لاب توب سيلرون من لينوفو بمساحة تخزين 1 تيرا بايت ومساحة ذاكرة 4 جيجا بايت فقط بسعر 1299 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على لاب توب اتش بي اي 3 كور I3 ومساحة تخزين 250 جيجا بايت فقط بسعر 1699 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بشراء على طقم قدور كاسا بونيتا عدد 8 حبة فقط بسعر 240 ريال سعودي بدلا من 435 ريال سعودي للطقم.

كما يمكنك الحصول على خلاط سوبر بي يدوي 102 فقط بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي للحبة. قم بالتسوق من العثيم مول واحصل على قطاعة خضار كيتشنجر 920 أمس اي فقط بسعر 25 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء مكواة سوبر بي سيراميك 2400 واط فقط بسعر 60 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي للحبة.

ترمس كيتشنجر بسعة 1.5 لتر فقط بسعر 45 ريال سعودي للحبة.

ترمس هوم واي بسعة 1 لتر فقط بسعر 24 ريال سعودي للحبة.

احصل على قدر كاسا بونيتا بسعر 65 ريال سعودي للحبة. عروض العثيم مول قدر بمناسبة العودة للمدارس يمكنك الحصول على قدر ضغط كيتشنجر بسعة 15 لتر فقط بسعر 120 ريال سعودي للحبة / بسعة 18 لتر فقط بسعر 145 ريال سعودي للحبة.

طاولة كوي باور تيم فقط بسعر 99.95 ريال بدلا من 114 ريال للحبة.

ننشر غسيل هوم واي بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 59 ريال للحبة.

اشتري أكواب قهوة متنوعة بسعر 10 ريال سعودي للحبة.

احصل على ممسكة ارضيات كاسا بونيتا بسعر 26.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا حامل أحذية أربعة رفوف كاسا بونيتا فقط بسعر 35 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول هذا الأسبوع بمناسبة العودة للمدارس - ثقفني

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