نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العودة للدراسة من مجله بنده ضمن عروض هايبر بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيلات لأبطال المستقبل وعروض حصرية اليوم ولفترة محدودة لكل ربة منزل على أسعار مختلف أنواع السلع الغذائية وغيرها، حيث يعد هايبر بندة Hyper Panda من أكثر الماركتات تقديماً للعروض الحصرية، ويعتبر المقصد الأول لمعظم سكان المملكة العربية السعودية، وسكان باقي الدول العربية، حيث يميزه تنوع منتجاته وقلة أسعاره، وسوف نقدم لكم عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع….

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

نقدم لكم من خلال هذه المقالة عروض وتخفيضات بجميع الفروع متوفرة لفترة محدودة جداً على أسعار أساسيات السلع الغذائية، ومنها: عروض على أسعار عبوات الأرز البسمتي بالحجم العائلي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مكرونة قودي Goodi متعددة الأشكال، وكذلك يمكنكم إيجاد عبوات تونة بدرجات مختلفة بعضها منقوع في زيت دوار الشمس، والبعض الآخر في زيت زيتون، كما بالفروع تخفيضات على أسعار مختلف أنواع المعلبات الأخرى، وعلى أسعار المشروبات الغازية المختلفة.

عروض بنده ماركت لفترة محدودة Panda

توجد أيضاً بفروع الماركت: خصومات خاصة على أسعار جميع أنواع الجبن المثلثات من بريزيدون، والمراعي، ولافاشكيري بالتناوب، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار جبنة فيتا المراعي، وحليب المراعي، والجبنة الكريمية القابلة للدهن من المراعي Al marai، كما تتوفر لديهم عدة خصومات حصرية على أسعار الزبدة الطبيعية الغير مملحة من المراعي، وشرائح الشيدر للساندوتشات، كذلك تتوفر تخفيضات حصرية على أسعار اللبنة الفاخرة كاملة الدسم Al marai، والجبنة الشيدر العلب، والجبنة الكريمية المطبوخة الكوبايات، وغيرهم من أنواع أجبان مختلفة..

عروض بنده الأسبوعية من مجلة بنده

نستكمل معكم تقديم باقي عروض بندة لهذا الأسبوع، وتشمل: صدور ديك رومي مدخن من سيارا، كما تشمل وبسعر متميز الجبنة القشقوان من السنبلة، والحلاوة الطحينية السادة من الجميل، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار لينة السنبلة التركية، وخليط الزبدة الغير مملحة من فونتا بيور، وتخفيض على سعر الجبنة الرومي من جرين لاند، والجبنة القريش من جرين لاند Greenland، كما يوجد بباقي المجلة عروض على أسعار الجبنة الموزاريلا من البقرات الثلاثة، وخصم على سعر الجبنة البيضاء الدوبل كريم الهنغاري.