نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس هايبر بنده وتخفيضات لا تفوتك على الجوال والشاشات والأجهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس هايبر بنده وتخفيضات لا تفوتك على الجوال والشاشات والأجهزة، تضمنت عروض هايبر بنده الأخيرة خصومات على الأدوات المدرسية ومنها : مزيل الأقلام كلاس 12 مللي 3 أقلام عدد 2 باكيت بسعر 13 ريال بدلا من 16 ريال خصم 19%، الوان ستابيلو عدد 4 الوان بسعر 12 ريال بدلا من 18 ريال خصم 33%، أقلام زيبرا سارسا عدد 5 الوان 0.5 مللي بسعر 20 ريال بدلا من 24 ريال خصم 17% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
عروض العودة للمدارس هايبر بنده
تضمنت عروض شهر أغسطس خصومات هايبر بنده الحصيرة الخاصة بالعودة للمدارس والتي شملت مجموعة من عروض الأجهزة الكهربائية ومنها : بوتاجاز للتسخين سنكور بسعر 129 ريال بدلا من 169 ريال خصم 24%، مروحة دوتس ستاند بسعر 219 ريال بدلا من 259 ريال خصم 16%، فرامة لحم كولين 1400 وات بسعر 195 ريال بدلا من 249 ريال خصم 22%، فرامة مولنيكس بسعر 559 ريال بدلا من 699 ريال خصم 20%، صانعة الوافل لون احمر اريتي بسعر 129 ريال بدلا من 139 ريال خصم 8%.
عروض الأجهزة panda السعودية
شملت كذلك عروض العودة للمدارس هايبر بنده مجموعة أخرى من الأجهزة الكهربائية ومنها : محضرة قهوة كينوود بسعر 199 ريال بدلا من 249 ريال خصم 20%، محضرة إسبريسو دوتس سعة 1.2 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%، محضرة القهوة لون اسود اريتي بسعر 359 ريال بدلا من 479 ريال خصم 25%، عجانة مولنيكس سعة 4.8 لتر بسعر 649 ريال بدلا من 699 ريال خصم 8%، صانعة ساندويتش تيفال بسعر 269 ريال بدلا من 339 ريال خصم 21%.
خصومات بنده على الجوال
كما شملت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة الخاصة بالعودة للمدارس كذلك خصومات على الجوالات ومنها : هاتف ويكو دبليو في 770 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 529 ريال بدلا من 699 ريال خصم 24%، هاتف سامسونج اي 22 سعة 128 جيجابايت بسعر 809 ريال بدلا من 899 ريال خصم 10% وسعة 64 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلا من 775 ريال خصم 10% وهاتف سامسونج أي 3 كور سعة 32 جيجابايت بسعر 349 ريال فقط.
عروض الشاشات هايبر بنده
إستكمالاً لسلسلة خصومات هايبر بنده ضمن عروض العودة للمدارس تتوفر عروض على الشاشات الذكية : تلفزيون دورا 50 بوصة ال اي دي يدعم تقنية 4 كي بسعر 1099 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 50%، تلفزيون امبكس جلوريا 32 بوصة اتش دي ال اي دي بسعر 379 ريال بدلا من 514 ريال خصم 16%، تلفزيون دورا 42 بوصة ال اي دي فل اتش دي بسعر 849 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 50%، تلفزيون تي سي ال 55 بوصة يدعم تقنية 4 كي سمارت تي في أندرويد بسعر 1599 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 49% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
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