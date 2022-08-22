نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وجبات ماك الجديدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن وجبات ماك الجديدة في السعودية، حيث يحرص ماك على تقديم الجديد والمميز من وقت لأخر في منيو المملكة بأجود الأطعمة والمأكولات المتميزة ذات المذاق المميز الرائع الذي يجذب المزيد من العملاء ومحبب كذلك للأطفال والكبار بسر التتبلية المختلفة وكذلك الحلى المميزة ، كما يوفر ماكدونالدز وجبات جديدة بأسعار جديدة وسوف نتعرف عليها بالسطور المقبلة.

مطعم ماك بالسعودية

هو من ضمن سلسة مطاعم ماكدونالدز العالمية والتي تم إطلاقها عام 1955م وتوسع نطاق عملها في كل العالم ليشمل الوطن العربي وفي مقدمتها السعودية، تم افتتاح عدد من المطاعم في عدد من مناطق المملكة وتقدم المطاعم تشكيلة من الوجبات المميزة.

وجبات ماك الجديدة في السعودية

تم إطلاق مجموعة من الوجبات الجديدة على النحو الآتي:

تشيكن ماكدونالد بايتس: السعر 9 ريال.

السعر 9 ريال. ماك راب تشيكن وسط: السعر 17.5 ريال.

17.5 ريال. تشيكن ستربس : السعر 10 ريال.

: السعر 10 ريال. ماك راب تشيكن سبايسي وسط : السعر 18 ريال.

: السعر 18 ريال. دبل تشيز : السعر 10 ريال.

: السعر 10 ريال. بيري بيري دجاج حجم وسط : السعر 19 ريال.

: السعر 19 ريال. ليتل تيستي تشيكن : السعر 18 ريال.

: السعر 18 ريال. وجبة 9 ناجت وسط: السعر 26 ريال.

السعر 26 ريال. ماك عربي وسط : السعر 27 ريال.

: السعر 27 ريال. ماك رويال وسط: السعر 27 ريال.

السعر 27 ريال. حلى ماك رويال وسط: السعر 11.5 ريال.

السعر 11.5 ريال. حلى بنكهة الشوكولاتة السوداء: السعر 11.5 ريال.

السعر 11.5 ريال. مثلجات ماكدونالدز فلور بنكهة الفراولة: السعر 11.5 ريال.

السعر 11.5 ريال. آيس كريم ماك فلوري بالشوكولاتة: السعر 11.5 ريال.



عروض ماك الجديدة في السعودية

يمكن الإطلاع على العروض الجديدة من ماك السعودية من خلال موقعهم الإلكتروني بالخطوات الآتية: