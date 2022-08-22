نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 شروط الاشتراك في مسابقة الحلم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يستاءل الكثير من الأشخاص عن ميعاد مسابقه الحلم وكم باقي على مسابقة الحلم 2022 من أكثر الأسئلة التي تطرأ على ذهن عدد كبير من الأشخاص على مستوى الوطن العربي لأنهم يرغبون في المشاركة بهذه المسابقة التي تحقق أحلامهم من خلال تقديم جوائز عديدة. يمكن أن يحقق بها الشخص ما يرغب أيا كان حلم كبير فتبلغ قيمة الجائزة بها 150,000 دولار وهي قابلة للزيادة في كل عام. لذلك فنجد على الإقبال من العديد من الأشخاص. كما أنه يقدم سحب علي سياره قيمة من ماركة عاليه وايضا توفير بيت أو منزل كما يرغب المتصرف بدرجه عليها من الفخامه. وسوف أن نتعرف على كم باقي على مسابقة الحلم لعام 2022 خلال الفقرات التالية بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.
مسابقة الحلم 2022
يمكن لجميع الأشخاص الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من خلال عدة طرق منها الإلكترونية من خلال الإنترنت أو الاتصال المباشر أو إرسال رسائل قصيرة اس ام اس حيث أنها من أكثر المسابقات شغل على مستوى العالم التي نالت على اعجاب جميع الأشخاص من المختلفة في الدول التي يقدمها الاعلامي مصطفى الاغا. حيث يشارك بها جميع الفئات من مختلف الجنسيات والتي تصل الى 3.5 مليون دولار وان هذا المبلغ يحقق حلم كل إنسان ويتم الاشتراك بها بتكثيف عدد إرسال الرسائل لكي تزيد فرصه بالفوز أثناء السحب.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال حلم باللغة العربية او دريم باللغة الانجليزية من خلال الرقم الخاص ببلدك أو الرقم الخاص في جميع الدول اذا لم تجد رقم بلدك او من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني وتسجيل رقم الهاتف، ثم الضغط على موافقة على الشروط والأحكام وإجابة على السؤال بطريقة صحيحة والضغط على تسجيل في النهاية.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
تم تحديد قائمة من الشروط للاشتراك في برنامج مسابقة الحلم وذلك يجب أن تتوفر فيها المتقدمين حتى يتم الحصول على الجائزة القيمة التي تقدمها المسابقة فهي تحرص ألا تكون معقدة وتكون سهلة وبسيطة ليشعرك بها أكبر عدد ممكن ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب ان يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عام.
- يجب ألا يكون بينه وبينه اي شخص صلة على مسابقه رسالة قرابه من الدرجه الاولى.
- ويجب أن يكون يحمل الهوية الوطنية.
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