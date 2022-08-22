شوف أقوى عروض التوفير من لولو هايبر ماركت مع كود خصم إضافي بادروا بالسرعة

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عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى عروض التوفير على جميع المستلزمات المنزلية، مع توفير كود خصم إضافي بقيمة 25 ريال سعودي على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 250 ريال، مع توفير خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل على المشتريات التي تتعدى نفس القيمة، مع العلم أن هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، فبادروا بالسرعة واغتنام فرصة متعة التسوق وروعة التوفير. أقوى عروض التوفير من لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية الكبيرة باناسونيك ثلاجة باب جانب باب سعة 510 لتر فقط بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 5,299 ريال.

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هاس موقد وفرن غاز خمسة شعلة مقاس كبير بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

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