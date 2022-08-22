نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كم سعر ايفون ١١ برو ماكس بالتقسيط من موبايلي السعودية في المقال التالي

تقدم شركة موبايلي السعودية خدمة تقسيط ايفون ١١ برو ماكس لمدة ٢٤ شهرًا، كما تقدم الشركة العديد من أنواع الهواتف الذكية لأكبر شركات الجوالات في العالم مثل شركة آبل الأمريكية، وشركة هواوي الصينية، وشركة سامسونج الكورية، ومن أهم الهواتف الذكية التي تقدمها الشركة بالتقسيط هاتف iPhone 11 Pro Max الذي يعتبر من أقوى هواتف المحمول في العالم، والذي يتميز بمواصفات كبيرة مثل دقة الكاميرات وتشغيل أكثر من شريحة اتصال في نفس الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١١ برو ماكس بالتقسيط من شركة موبايلي السعودية، وكذلك مواصفات الجوال الرائعة. سعر ايفون ١١ برو ماكس من موبايلي السعودية سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 11 Pro Max بالتقسيط وقيمة القسط الشهري ومدة التقسيط وهى كما يلي:- سعر الهاتف سعة ٥١٢ جيجابايت ٦٠٠٠ ريال سعودي لباقة مفوتر ٤٠٠ و ٣٠٠ والقسط الشهري ٢٥٠ ريال.

سعر الجوال سعة ٢٥٦ جيجا ٥٥٢٠ ريال لباقات مفوتر ٤٠٠ و ٣٠٠ والقسط الشهري ٢٣٠ ريال.

ثمن الهاتف سعة ٦٤ جيجا ٤٨٠٠ ريال لباقات مفوتر ٤٠٠ و٣٠٠ و٢٠٠ والقسط الشهري ٢٠٠ ريال، لمدة عامين.

الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. مواصفات ايفون ١١ برو ماكس العامة سوف نتعرف على مواصفات جوال iPhone 11 Pro Max وهى كما يأتي:- الهاتف يقاوم الماء حتى ٤ متر لمدة ٣٠ دقيقة، كما يدعم مقاومة الغبار. يتميز الهاتف بجودة ومتانة التصميم، حيث يأتي مصنوع من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من معدن الألومنيوم. الهاتف يدعم تشغيل شبكة الجيل الرابع والثالث والثاني. يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال الأولى نوعها نانو SIM والثانية نوعها eSim وهى شريحة إلكترونية. يأتي الجوال بمعالج قوي من شركة آبل الأمريكية من نوع A13 Bionic. يدعم ميكروفون ثانوي يقوم بعزل الضوضاء أثناء استخدام الجوال. يأتي بسماعات خارجية ستيريو، كما يدعم خاصية الـ Dolby Atmos وخاصية الـ Dolby digital plus. يحتوي على العديد من وسائل الأمان مثل الـ Face ID لفتح الجوال من خلال الوجه. قواعد تقسيط الهواتف الذكية من موبايلي السعودية هناك عدة قواعد تم وضعها عند تقسيط الجوالات الذكية من موبايلي السعودية وهى كما يلي:- تتوفر خطط التقسيط لباقات مفوتر ٤٠٠ و٣٠٠ و٢٠٠ و١٠٠ وهى متاحة فقط لعملاء باقات مفوتر.

يتم تحديد الأهلية للمتقدمين بعد تحديد السن.

يقوم العميل بتوقيع عقد ملزم لمدة ٢٤ شهرًا، كما يكون خاضع لدورة الالتزام.

إذا قام العميل بإلغاء التقسيط يقوم بدفع بقية الدفعات مع الضريبة المضافة.

يستطيع أي عميل أن يحصل على هاتف ذكي مع أكسسوار أو جهاز ألعاب واحد، أو يحصل على قطعتي أكسسوار أو جهازي ألعاب في نفس الوقت. عمر شويل - جدة كم سعر ايفون ١١ برو ماكس بالتقسيط من موبايلي السعودية - ثقفني

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