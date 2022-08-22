انت الان تتابع خبر ابهري عائلتك واعملي كعك اليانسون بمكونات اقتصادية وطعم خيالي أفضل من الأفران 100 مرة.. من دون خميرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نقدم لكم من خلال الآتي، طريقة عمل كعك اليانسون بدون خميرة وبمكونات اقتصادية أفضل من الأفران.

*مكونات كعك اليانسون:

ـ 2 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ـ ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

ـ ملعقة كبيرة ونصف من الحليب البودرة.

ـ ملعقة كبيرة من بذور اليانسون.

ـ ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ـ ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ـ ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ـ ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

ـ 2 بيضة بحرارة الغرفة.

ـ نصف كوب من السكر.

ـ 6 ملاعق كبيرة من الماء.

ـ نصف كوب من الزيت.

ـ ذرة ملح.

*طريقة التحضير:

ـ نضع بيضتين بحرارة الغرفة، ونصف كوب من السكر، وذرة الملح في إناء عميق، ونخفق علي سرعة عالية حتى نحصل على خليط أبيض وكريمي.

ـ ثم نضيف ملعقة كبيرة من بذور اليانسون، وملعقة صغيرة من المحلب المطحون، وملعقة كبيرة من حبة البركة، ووملعقة كبيرة من السمسم المحمص، وملعقة صغيرة من اليانسون المطحون ونقلب جيداً.

ـ نقوم بإضافة كوبين ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات، وملعقة ممسوحة من البيكنج بودر، وملعقة كبيرة ونصف من الحليب البودرة، ونزود ستة ملاعق كبيرة من الماء بالتدريج مع تقليب المكونات حتي نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

ـ نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم نشكلها إلى أصابع ونلصق الأطراف جيداً لتصبح علي شكل كعكة.

ـ نضع الكعك في صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة 150 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

ـ عند تمام النضج نخرج الكعك من الفرن، ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.