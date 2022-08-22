شوف عروض العودة إلى المدارس 1444 في المكتبات والمتاجر الإلكترونية بالسعودية

عروض عودة الدراسة بالسعودية، بمناسبة عودة المدارس هذا الشهر شهر أغسطس في الثامن والعشرين تقوم العديد من المكتبات والمتاجر الإلكترونية الأخرى بتوفير عروض العودة للمدارس في السعودية لأولياء الأمور والطلاب بجميع المراحل الدراسية من أجل الحصول على أهم مستلزمات الدراسة استعدادًا لعودة المدارس من جديد لعام دراسي جديد لهذا من المهم التعرف على العروض المتاحة من أجل شراء المستلزمات الضرورية لاستقبال الدراسة وبأسعار مخفضة بمناسبة عودة الدراسة.

موعد عودة الدراسة بالسعودية

تبدء الدراسة في المملكة بالثامن والعشرين من الشهر وكذلك موعد عودة المعلمين والعودة تكون شاملة لجميع الصفوف التعليمية من أجل بدء عام دراسي جديد عبارة عن ثلاثة فصول دراسية كما أقرت وزارة التربية والتعليم حول نظام الدراسة هذا العام، ولأن الدراسة تحتاج إلى كتب دراسية وأقلام وكشاكيل وأجهزة تكنولوجية حديثة يتجه أولياء الأمور إلى البحث عن أفضل المتاجر التي توفر تلك المستلزمات وأكثر ولكن بأسعار مناسبة لهذا نعرفكم على عروض متاجر السعودية بمناسبة عودة الدراسة.

عروض عودة الدراسة بالسعودية 1444

أعلنت مجموعة كبيرة من المتاجر والمكتبات في السعودية عن وجود عروض مختلفة بمناسبة الدراسة وتتمثل في:

عروض مكتبة جرير

حقيبة ظهر أتريوم كلاسيك سعرها 149 ريال.

دفتر ملاحظات من روكو سعره في جرير 19 ريال.

بقية العروض:

عروض أمازون للدراسة

حقيبة من أم كيه بناتي سعرها 284 ريال.

حقيبة ان براند سعرها 94 ريال مقاسها 17 إنش للأطفال.

وحقيبة وايلد كرافت حجمها كبير سعرها 100.4 ريال.

حقيبة من بوما للجنسين كبار سعرها 86 ريال.

حقيبة مكونة من ثلاث قطع حجمها كبير سعرها 289 ريال.

بقية العروض:

عروض نون للمدارس

حقائب الظهر بلون أزرق قلاب سعرها 85 ريال.

حقيبة مدرسية لونها أسود بها أربع قطع سعرها 63 ريال.

حقيبة ظهر مدرسية بها أربع قطع أبيض سعرها 77 ريال.

بقية العروض:

بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى المتنوعة التي تعلن عنها المتاجر الإلكترونية على الموقع الرسمي الخاص بها حتى يتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليها وشراء المرغوب به.