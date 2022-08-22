ماسكات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة.. لو عروسة وفري التقشير واعمليه في بيتك

انت الان تتابع خبر ماسكات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة.. لو عروسة وفري التقشير واعمليه في بيتكوالان مع التفاصيل

ماسكات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة

رياض - احمد صلاح - معظم الفتيات المقبلات على الزواج يبحثن عن طرق طبيعية، خصوصًا مع انتشار تلك المراكز والصالونات التجميلية المتخصصة بهذه الأمور لكن بأسعار باهظة في معظم الأحيان، الأمر الذي يجعل تكاليف الجلسات مرهقة ماديًا، في هذا المقال سوف نستعرض لك عدة طرق منزلية مضمونة لتفتيح المناطق الحساسة لكن عليك الاستمرار عليها حتى ترَي النتيجة المطلوبة.

هنالك ثلاثة ماسكات تعتمد على مواد طبيعية ألا وهي زيت الزيتون والسكر، الألوفيرا والليمون، و زيت جوز الهند يمكن إعداد وصفات منزلية منها تساهم في تقشير طبقات الجلد الميت ومن ثمّ تغذية البشرة وترطيبها وبالتالي تفتيح المناطق الغامقة بشكل ملحوظ بعد مرور بضعة أسابيع على تطبيقها بشكل دوري، إليك هذه الوصفات بالتفصيل

طريقة لتفتيح المناطق الحساسة في المنزل

ماسك زيت الزيتون والسكر للتقشير

عليك إضافة كمية من السكر مع نصف الكمية من الزيت، وتطبيق هذه الخلطة على المنطقة التي تريدين تفتيحها برفق دون أن تتسببي في تقشر الجلد بطريقة خاطئة.

ماسك الألوفيرا والليمون

قومي بوضع بضعة قطرات من الليمون بعد التأكد من اختبار الحساسية، ثم أضيفي ملعقة من جل الألوفيرا وضعيهم في الثلاجة قبل الاستعمال مباشرة، يفيد الماسك بترطيب وتغذية المناطق المراد تفتيحها.

ماسك زيت جوز الهند

يُعزز زيت جوز الهند بخواصه المتعدةة عملية ترطيب البشرة بشكل عميق، خاصة إذا داومت على تقشيرها بشكل أسبوعي مع الحفاظ على الترطيب الصحيح.