ماسكات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة.. لو عروسة وفري التقشير واعمليه في بيتك

ماسكات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة
هنالك ثلاثة ماسكات تعتمد على مواد طبيعية ألا وهي زيت الزيتون والسكر، الألوفيرا والليمون، و زيت جوز الهند يمكن إعداد وصفات منزلية منها تساهم في تقشير طبقات الجلد الميت ومن ثمّ تغذية البشرة وترطيبها وبالتالي تفتيح المناطق الغامقة بشكل ملحوظ بعد مرور بضعة أسابيع على تطبيقها بشكل دوري، إليك هذه الوصفات بالتفصيل
طريقة لتفتيح المناطق الحساسة في المنزل
- ماسك زيت الزيتون والسكر للتقشير
عليك إضافة كمية من السكر مع نصف الكمية من الزيت، وتطبيق هذه الخلطة على المنطقة التي تريدين تفتيحها برفق دون أن تتسببي في تقشر الجلد بطريقة خاطئة.
- ماسك الألوفيرا والليمون
قومي بوضع بضعة قطرات من الليمون بعد التأكد من اختبار الحساسية، ثم أضيفي ملعقة من جل الألوفيرا وضعيهم في الثلاجة قبل الاستعمال مباشرة، يفيد الماسك بترطيب وتغذية المناطق المراد تفتيحها.
- ماسك زيت جوز الهند
يُعزز زيت جوز الهند بخواصه المتعدةة عملية ترطيب البشرة بشكل عميق، خاصة إذا داومت على تقشيرها بشكل أسبوعي مع الحفاظ على الترطيب الصحيح.