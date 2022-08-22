وداعاً لحر الصيف.. طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي بمكونات بسيطة جداً وبدون اي تكاليفه

طريقة تحويل المروحه الى مكيف،، لم يكتفي هواء المروحة في تبريد حرارة الجو مع درجات الحرارة المرتفعة التي أصبحت تفوق تحمل أي شخص، حيث تعاني معظم الدول من درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير، وتستخدم الكثير من الأسر المراوح في تبريد الهواء، ولكنها لم تفيد في هذا الأمر، ولا يمكن لكثير من الأسر شراء جهاز التكييف، وذلك لأنه من الأجهزة باهظة الثمن، ولكنه يتميز بقدرته على تبريد الهواء وترطيب بشرة الجسم ومنع الإصابة بالأمراض الجلدية أو الحساسية، لذلك يبحث معظم الآباء عن طريقة تحويل المروحة إلى تكييف، لذا سوف نستعرض لكم أفضل طرق تبريد الهواء من خلال المروحة.

طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي

تحويل المروحة العادية إلى تكييف أمر يدهش الجميع، حيث يستغربون الفكرة وكيفية تطبيقها، ولكن يمكن عمل هذه الفكرة على أرض الواقع من خلال استخدام مكونات بسيطة تساهم في تحويل المروحة إلى تكييف لتبريد الهواء والتخلص من درجات الحرارة المرتفعة، وتتمثل مكونات هذه الوصفة السحرية في توفير المكونات التالية.

المكونات

مروحة عادية.

حبلين.

زجاجتين بهما ماء مثلج.

كيفية تحويل المروحه الى مكيف هوائي

التكييف من الأجهزة التي تساهم في تبريد الهواء وتجنب إصابة الأشخاص بالتهابات في الجسم نتيجة درجات الحرارة المرتفعة وخاصة الأطفال، حيث ينصح جميع الأطباء الآباء بتوفير تكييف داخل المنزل حفاظا على صحة أطفالهم، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار يبحث الآباء والأمهات عن طرق تحويل المروحة إلى تكييف، ويمكن عمل هذه الطريقة من خلال إتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم.