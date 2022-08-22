نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لحر الصيف.. طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي بمكونات بسيطة جداً وبدون اي تكاليفه في المقال التالي
طريقة تحويل المروحه الى مكيف،، لم يكتفي هواء المروحة في تبريد حرارة الجو مع درجات الحرارة المرتفعة التي أصبحت تفوق تحمل أي شخص، حيث تعاني معظم الدول من درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير، وتستخدم الكثير من الأسر المراوح في تبريد الهواء، ولكنها لم تفيد في هذا الأمر، ولا يمكن لكثير من الأسر شراء جهاز التكييف، وذلك لأنه من الأجهزة باهظة الثمن، ولكنه يتميز بقدرته على تبريد الهواء وترطيب بشرة الجسم ومنع الإصابة بالأمراض الجلدية أو الحساسية، لذلك يبحث معظم الآباء عن طريقة تحويل المروحة إلى تكييف، لذا سوف نستعرض لكم أفضل طرق تبريد الهواء من خلال المروحة.
طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي
تحويل المروحة العادية إلى تكييف أمر يدهش الجميع، حيث يستغربون الفكرة وكيفية تطبيقها، ولكن يمكن عمل هذه الفكرة على أرض الواقع من خلال استخدام مكونات بسيطة تساهم في تحويل المروحة إلى تكييف لتبريد الهواء والتخلص من درجات الحرارة المرتفعة، وتتمثل مكونات هذه الوصفة السحرية في توفير المكونات التالية.
المكونات
- مروحة عادية.
- حبلين.
- زجاجتين بهما ماء مثلج.
كيفية تحويل المروحه الى مكيف هوائي
التكييف من الأجهزة التي تساهم في تبريد الهواء وتجنب إصابة الأشخاص بالتهابات في الجسم نتيجة درجات الحرارة المرتفعة وخاصة الأطفال، حيث ينصح جميع الأطباء الآباء بتوفير تكييف داخل المنزل حفاظا على صحة أطفالهم، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار يبحث الآباء والأمهات عن طرق تحويل المروحة إلى تكييف، ويمكن عمل هذه الطريقة من خلال إتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم.
- أولاً يتم تثبيت المروحة في الأرض فلابد أن تكون مراوح أرضية وليس سقف.
- بعدها يتم وضع زجاجة ماء مثلجة في جانب المروحة مع تثبيتها بالحبل.
- يتم وضع الزجاجة الأخري في الجانب الآخر بنفس الطريقة مع تثبيتها بشكل جيد.
- بعد ذلك يتم توصيل فيشة المروحة بالكهرباء.
- لابد من تجنب تلامس الفيشة الماء حتى لا يحدث ماس كهربائي.
- تساعد هذه الطريقة على تبريد الهواء من خلال خروج الهواء من المروحة إلى الماء المثلج.
- مكيف منزلي مناسب لجميع الأسر ولا يحتاج إلى تكلفة عالية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعاً لحر الصيف.. طريقة تحويل المروحه الى مكيف هوائي بمكونات بسيطة جداً وبدون اي تكاليفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.