شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بتخفيضات رمضان من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir bookstore بأقوى التخفيضات الرمضانية في موقع جرير اون لاين والمتاحة حصريًا من مكتبات جرير jarirbookstore في السعودية، حيث تشمل الخصومات الجديدة على الكثير من المنتجات الأكثر طلبًا داخل المملكة وبأرخص سعر يتحدى كل المتاجر المنافسة.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بتخفيضات رمضان من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير على الإلكترونيات نعرضها لكم اليوم مع تخفيضات رمضان المبارك التي تضم كل الأجهزة الذكية التي قد نحتاج إليها في حياتنا اليومية، حيث تجدون منها أسعار الجوالات، وأجهزة اللابتوب ، مع كل أجهزة المنزل الذكي التي تضم ماركات عديدة رائدة في المجال.

ويقدم لكم موقع مكتبات جرير خصومات مميزة جدًا متاحة فقط وحصري من خلاله، كما يمكن الاستفادة منه في التسوق السريع وخدمة التوصيل حتى باب المنزل السريعة، هءا بحانب إمكانية التقسيط الذي يوفرها للمقيمين من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، بجانب عروض وخصومات إضافية عند الدفع ببطاقات الإئتمان البنكية مسبوقة الدفع.

عروض جرير

تحرص معظم متاجر السعودية على طرح أحدث الجوالات الذكية لما تلقاه من إقبال كبير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، وفي التالي تجدون جوالات ايفون 13 جرير iphone 13 بإصداراتها المختلفة، بجانب جوالات جرير سامسونج samsung وهواوي، وشاومي، وجوالات اوبو وهونر المطروحة للحجز المسبق من خلال الموقع الرسمي.

jarir

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس iphone 12 pro max الجيل الخامس، بسعة داخلية للذاكرة مساحتها 1 تيرا بايت، متاح منه اللون الأخضر الصنوبري بسعر 7699 ريال سعودي.

جوال شاومي 11 لايت xiaomi 11 lite 5g ne الجيل الخامس، بسعة داخلية للذاكرة مساحتها 128 جيجابايت و 8 جيجابايت للرام، متاح منه اللون الخوخ الوردي بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 1499 ريال سعودي مع خصم 6%، بتوفير 100 ريال سعودي.

ايفون 13 جرير

جوال ابل ايفون 13 برو iphone 12 pro الجيل الخامس 5g، بسعة داخلية للذاكرة مساحتها 256 جيجا بايت، متاح منه اللون الأخضر الصنوبري بسعر 5199 ريال سعودي.

جوال شاومي تي 11 xiaomi t11 5g الجيل الخامس، بسعة داخلية للذاكرة مساحتها 256 جيجابايت و 8 جيجابايت للرام، متاح منه اللون ابيض مون لايت بسعر 1849 ريال سعودي بدل من 1999 ريال سعودي مع خصم 7%، بتوفير 150 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

عرض خاص على جوال اوبو ايه 76 oppo a76 4g ، يدعم كافة شبكات إتصال الجيل الرابع، متاح بسعة للتخزين على الذاكرة الداخلية مساحتها 128 جيجا بايت بالإضافة إلى مساحة للذاكرة المؤقتة سعتها 8 جيجا بايت للرام، متاح منه اللون الأزرق بسعر 949 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 5g ، يدعم كافة شبكات إتصال الجيل الخامس 5 جي، متاح بسعة للتخزين على الذاكرة الداخلية مساحتها 512 جيجا بايت بالإضافة إلى مساحة لذاكرة الرام المؤقتة، متاح منه اللون الأخضر الصنوبري بسعر 5079 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 1499 ريال سعودي، بخصم فوري بنسبة 4%، بخصم مبلغ 220 ريال سعودي.

مكتب الجرير

عرض على سعر جوال ابل ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max 5g ، يدعم كافة شبكات إتصال الجيل الخامس 5 جي، متاح بسعة للتخزين على الذاكرة الداخلية مساحتها 256 جيجا بايت بالإضافة إلى مساحة لذاكرة الرام المؤقتة، متاح منه اللون الأخضر الصنوبري بسعر 5699 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال ابل ايفون 13 ميني iphone 13 mini 5g، يدعم كافة شبكات إتصال الجيل الخامس 5 جي، متاح بسعة للتخزين على الذاكرة الداخلية مساحتها 256 جيجا بايت بالإضافة إلى مساحة لذاكرة الرام المؤقتة، متاح منه اللون الأخضر الصنوبري بسعر 3579 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 5% وتوفير مبلغ 220 ريال سعودي.

خصومات jarir

جوال هونر 50 honor 50 5g الذي يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، وهو يأتي بسعة خاصة للذاكرة الداخلية مساحتها 256 جيجا بايت، بجانب مساحة 8 جيجا بايت لذاكرة الرام المؤقتة، والجوال متاح منه اللون الأسود منتصف الليل بسعر خاص 2099 ريال سعودي بدل من السعر 2499 ريال سعودي مع خصم 16%، بتوفير 400 ريال سعودي.

جرير

متاح على موقع شركة جرير للتسويق أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي، واللابتوب، والتابلت، لما شهدته من إقبال كبير في السنين الأخيرة، سواء من الكبار البالغين أو الشباب المراهقين أو الأطفال، فقد أصبح جهاز الكمبيوتر من الأساسيات في كل منزل، ويمكنكم الموقع من شراء أحدث أجهزة الكمبيوتر مع خدمة تقسيط جرير المتاحة بتسهيلات كبيرة في المملكة.

jarirbookstore

لابتوب اسوس فيفو بوك 14، كمبيوتر متحول 2 في 1، تصميم بشكل ملف، متاح بسعر 3199 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

لابتوب ام اس اي جي اف 66 كاتانة، كمبيوتر محمول للألعاب الجيل الحادي عشر، يأتي بشاشة 15.6 بوصة، مع معالج انتل كور أي 7، متاح بسعر 5999 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

jarir bookstore

لابتوب مايكروسوفت اكس سيرفس برو، كمبيوتر محمول 2 في 1 منفصل، تصمبم جهاز لوحي الجيل الرابع، متاح بسعر 4599 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

لابتوب مايكروسوفت سيرفس لابتوب جو، الجيل العاشر، كمبيوتر محمول، يأتي بشاشة مقاس 12.4 بوصة، مع معالج انتل كور أي 5، متاح بسعر 5999 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض مكتبة جرير

عرض مميز على جهاز تابلت تي سي ال 10 تاب ماكس، كمبيوتر لوحي 4 جي يدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع، متوفر بسعة 64 جيجابايت لمساحة التخزين الخاصة بالذاكرة الداخلية، والجهاز يأتي بشاشة مقاس 10.3 بوصة، مع معالج ثماني النواة، متاح بسعر مخفض لفترة محدودة 999 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم فوري من مكتبات جرير الكبرى على جهاز لاب توب ايسر اسباير 5، كمبيوتر محمول من الجيل الحادي عشر، والذي يأتي بشاشة مقاس 14 بوصة، كما أنه يعمل من خلال معالج تشغيل انتل كور أي 5، الجهاز متاح حاليًا في السعودية بسعرخاص لفترة محدودة 3599 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير

خصومات جديدة على سعر جهاز تابلت الكاتيل 8 تي 3 alcatel، كمبيوتر لوحي يدعم كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4g، والذي يأتي بشاشة مقاس 8 بوصة، كما أنه يضم مساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجا بايت، يعمل بمعالج رباعي النواة، والجهاز متاح بسعر 449 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

لينوفو تاب ام 8 lenovo كمبيوتر لوحي يدعم كل شبكات إتصال الجيل الرابع 4g، يأتي بشاشة مقاس 8 بوصة، بمساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجابايت، يعمل بمعالج رباعي النواة، والجهاز متاح منه اللون الأخضر بسعر 449 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من 599 ريال سعودي، بخصم 16%، وتوفير مبلغ 100 ريال سعودي.

مكتبات جرير

أجهزة المنزل الذكي شهدت طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، والتي تعرضها لكم مكتبة جرير jarir bookstore بسعر مناسب جدًا لكل الفئات الإجتماعية، ومنها أجهزة الإضاءة، والكاميرات، وأجهزة الصوت، مع مكانس الروبوت الذكية، مع الكثير من أجهزة البلوتوث اللاسلكية.

موقع جرير

مكبر صوت ذكي من فيليبس، مع المساعد الصوتي، يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، ويدعم خاصية الواي فاي، متاح باللون الأسود بسعر 399 ريال سعودي.

مكبر صوت ذكي من بوز، مع المساعد الصوتي، يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، متاح باللون الأسود بسعر 3691 ريال سعودي بدل من 4379 ريال سعودي، بخصم 15%، مع توفير مبلغ 688 ريال سعودي.

شركة جرير للتسويق

مكبر صوت منزلي ذكي من بوز، مع المساعد الصوتي، يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، متاح باللون الفضي بسعر 1692 ريال سعودي بدل من 2124.76 ريال سعودي، بخصم 20%، مع توفير مبلغ 432.76 ريال سعودي.

مكبر صوت ذكي موف من سونوس، مع المساعد الصوتي، يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، متاح باللون القمري الأبيض بسعر 1999 ريال سعودي بدل من 4379 ريال سعودي، بخصم 15%، مع توفير مبلغ 688 ريال سعودي.

جرير مكتبة

عرض حصري لفترة محدودة من مكتبة جرير على مكبر صوت ذكي من بوز، مكبر صوتي منزلي متنقل مع مساعد صوتي، ثلاثي يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، متاح باللون الأسود بسعر 1649 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 1849 ريال سعودي، بخصم 10%، مع توفير مبلغ 200 ريال سعودي.

خصومات مميزة مقدمة على موقع مكتبة جرير على سعر مكبر صوت ذكي من بوز، مكبر صوتي منزلي متنقل مع مساعد صوتي، ثلاثي يعمل بتقنية البلوتوث اللاسلكية، متاح بلون لوكس فضي بسعر مخفض 1488 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 1849 ريال سعودي، بخصم 19%، مع توفير مبلغ 361 ريال سعودي.

خصومات قوية من مكتبات جرير

مكبر الصوت المنزلي من إصدارات شركة بوز، سبيكر يأتي الجهاز مع تقنية المساعد الصوتي الذكي، وهو يضم خاصية الواي فاي اللاسلكية، تجدوه متاح في المتجر باللون الفضي بسعر 1080 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 1349 ريال سعودي، بخصم 19%، مع توفير مبلغ 269 ريال سعودي.

خصومات كبيرة جدًا على سعر جهاز مكبر الصوت هارمان/كارون ستشين 300، والذي يأتي لكم مع تقنية المساعد الصوتي الذكي الحديثة، وهو يضم ضمن تقنياته المذهلة خاصية البلوتوث اللاسلكية، والجهاز تجدوه متاح في المتجر باللون الأسود بسعر مخفض لمدة محدودة في كل فروع جرير 889 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

قدمنا لحضراتكم كل تخفيضات جرير على الجوالات، واللابتوب، والتابلت، والأيباد، بجانب أجهزة المنزل الذكي، والتي طرحناها عليكم بأحدث الأسعار المقدمة داخل فروع المملكة العربية السعودية، والتي يمكن الإستفادة منها عن طريق الشراء والدفع بخدمة اقساط جرير المميزة، وتابعونا للمزيد من التفاصيل عبر ما نقدمه لكم من مقالات يومية على موقنا.