شوف عروض نصف السعر للأصناف الطازجة من Panda بأقوي التخفيضات

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أسواق panda وHyper Panda تحتفل مع الجميع بعودة المدراس من جديد حيث تفاجئ جميع عملائها بأكبر العروض المميزة، عروض نصف السعر للأصناف الطازجة مستمرة لمدة ثلاث أيام يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، من الأسبوع الحالي، وتقدم أقوى التخفيضات على كافة المنتجات، سارعوا بشراء البقالة والسلع التمونية والأستهلاكية فقط نفاذ الكمية بجميع فروع أسواق panda. عروض نصف السعر للأصناف الطازجة من Panda بأقوي التخفيضات مكعبات لحم بقري برازيلي، سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

أرجل دجاج التنمية وزن 450 جرام، بسعر 7.25 ريال بدلاً من 11.25 ريال.

روبيان مزارع، سعر الكيلو 57.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية من أسواق panda موز فلبيني / إكوادورى / كوستاريكا / سعر الكيلو 3.50 ريال بدلاً من 4.95.00 ريال.

10 حبات كرواسون فرنسي جبنة ميني، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

10 حبات كرواسون فرنسي طازج بالزعتر، بسعر. 14.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

جبنة فيتا دانماركي، سعر الكيلو لأعضاء بندة 11.95 ريال، أما السعر للجمهور العادي 13.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

خبز توست أبيض نومي وزن الكيس 600 جرام، بسعر 2.50 ريال بدلاً من 5.00 ريال. عروض طازجة لمدة 3 أيام من Panda ليمون جنوب أفريقي، سعر الكيلو 4.50 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

جبنة رومي، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

خروف سواكني بالعظم، سعر الكيلو 54.95 ريال بدلاً من 65.95 ريال.

فيلية قاروص بالجلد سعر الكيلو 47.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

دجاج مفروم اليوم وزن الحبة 400 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 16.75 ريال.

شرائح صدور طرية طازجة من رضوي، وزن العبوة 900 جرام، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال. عروض حصرية للأعضاء من Panda لبنة بريزدون بوزن 275 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 12.50 ريال.

جبنة موزاريلا الصافي وزن 500 جرام، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

شراب الصويا النباتي بنكهه فيتال، 1 لتر متنوع، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

بطيخ مدور محلي، سعر الكيلو 1.95 ريال بدلاً من 3.95 ريال.

شاورما دجاج اليوم 400 جرام، بسعر 15.75 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم من المراعي، بوزن 2.25 كيلو بسعر 72.95 ريال بدلاً من 86.00 ريال. العرض الذهبي من دجاج ساديا 3 حبات وزن الحبة 800 جرام، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 56.85 ريال. عمر شويل - جدة عروض نصف السعر للأصناف الطازجة من Panda بأقوي التخفيضات - ثقفني

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