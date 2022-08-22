نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 22 أغسطس 2022 مهرجان نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 22 أغسطس 2022 جاءت هذا الأسبوع متنوعة لكل الراغبين في شراء أغراض المنزل، عروض الأسبوع الأخير من الشهر في أسواق العثيم تجدونها دائماً مفيدة وبها الكثير من السلع التي تخدم احتياجات العملاء، عروض مهرجان الطازج الأسبوعي اليوم يوفر لك تخفيضات تصل إلى نصف السعر حتى تستطيع شراء الكثير من الأغراض التي تحتاج إليها، والتي توفر لك كل ما تريد الحصول عليه من أدوات للمنزل وأغراض للطعام والشراب وكذلك المنتجات الطازجة، في السطور التالية من هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 22 أغسطس 2022

تميزت عروض اليوم بأسعار مخفضة للغاية، تستعد الأسر في السعودية إلى العودة إلى المدارس، لذلك من الضروري أن تجهز كل أم بعض الأغراض التي تساعدها في تحضير اللانش بوكس للأطفال بشكل يومي من أجل الذهاب للمدرسة، لذا جاءت عروض الأجبان مثل جبن الفيتا واللبنة، نذكرك عزيزتي الأم بأن استخدام الجبن الطبيعية أفضل لصحة طفلك من الأجبان المصنعة، وستجدون بالعثيم الكثير من أنواع الأجبان الطبيعية.

عروض الطازج اليوم تشمل الرمان وهو من الفواكه الصيفية اللذيذة، فوائد ثمار الرمان لمرضى السكر لا تُعد، كذلك للأطفال يمكنك إدخال الرمان إلى الحصص اليومية من الفاكهة، أو مع سلطة الفواكه أو على هيئة عصير إذا كان طفلك لا يحب الرمان، تتوفر كذلك عروضاً على أنواع الفواكه الأخرى مثل الأناناس والمانجو المصرية، وبرتقال العصير والبخاري الحمراء واليوفي او الكلمنتينا، والتي يمكنك الحصول عليها بنصف السعر.

من عروض اللحوم اليوم لحم تيس طازج بالعظم، والذي يمكنك استخدامه في تحضير المندي وهو من الأكلات الرائعة، احصل أيضاً على لحم رفيدي بالعظم مقابل خصم كبير وبسعر التكلفة، دجاج اليوم طبق وزن 900 جرام قطع مشكلة، عروض على كريمة الطبخ من دانا، عصائر نادك بدون إضافة سكر، زبدة نادك طبيعية غير مملحة تستخدم في الطهي وصنع الحلوى، ويمكنك كذلك استخدامها في سندوتشات الفطور أو عمل الفرينش توست.

أحدث عروض العثيم اليوم مهرجان الطازج

الصور التالية جمعنا بها أحدث عروض العثيم لمدة يوم واحد: