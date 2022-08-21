نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تفاصيل عروض stc العودة للمدارس 1444 وتخفيضات اس تي سي على الباقات والجوالات والأجهزة الالكترونية 2022 في المقال التالي

تفاصيل عروض stc العودة للمدارس 1444 وتخفيضات اس تي سي على الباقات والجوالات والأجهزة الالكترونية 2022 والتلفزيونات والساعات الذكية والتابلت واللاب توب حيث تشهد تلك الفترة قبل العودة الى المدارس تخفيضات كبيرة على الأجهزة الذكية والأجهزة الالكترونية وكذلك عروض باقات stc العودة للمدارس وكذلك عروض باقات كويك نت مسبقة الدفع وعروض العودة للمدارس stc مفوتر وتعد شركة stc اكبر شركات الجوال التي تقدم عروض وتخفيضات لعملائها مساهمة منها فى توفير عروض مميزة للعملاء وجذب عملاء جدد عن طريق عروض stc العودة للمدارس 1444. عروض العودة للمدارس على باقات سوا الشهرية أولا باقة سوا ستار سعرها 220 ريال وبسعة بيانات 100 جيجا وسوشيال ميديا ومكالمات داخل الشبكة لا محدود.

كذلك سوا بوست بسعر 160 ريال مكالمات وسوشيال لا محدود وبيانات بسعة 30 جيجا و20 جيجا واي فاي.

ثم باقة سوار شير سعر 110 ريال مكالمات لا محدودة وبيانات بسعة 10 جيجا كذلك سوشيال 15 جيجا وواي فاي 5 جيجا.

ايضا باقة سوا لايك بسعر 65 ريال ومكالمات 500 دقيقة وسعة بيانات 4 جيجا وسوشيال 5 جيجا وكذلك 2 جيجا واي فاي.

كذلك باقة سوار فليكس 90 ريال بسعة 10 جيجا وواي فاي ايضا 200 دقيقة مكالمات و1 جيجا سوشيال.

كذلك الباقة التعليمية من stc انترنت بلا حدود للطلاب. عرض العودة للمدارس باقات سوا اليومية stc أولا باقة سوا اليومية 15 بسعر 17.25 ريال وتتضمن على 400 دقيقة مكالمات وسعة البيانات 1 جيجا وصالحة لمدة يوم وكود تفعيل باقة سوا اليومية برسالة نصية تحتوى على رقم 900 الى رقم 7015.

ثم باقة سوا اليومية 10 صالحة لمدة يوم وسعرها 11.5 ريال وتتضمن 200 دقيقة مكالمات وسعة البيانات 200 ميجا وكود التفعيل برسالة تحتوى على رقم 900 الى رقم 8111. عروض الجوالات stc فى عرض العودة للمدارس سعر جهاز iphone 13 pro max فى stc بخصم 11% يصل السعر الى 4.640 ريال.

ثم سعر جهاز iphone 13 pro فى stc بسعر 4.140 ريال بخصم 11%.

ايضا سعر جهاز iphone 13 فى عرض اس تي سي للجوالات يصل الى سعر 3.489 ريال بخصم 13%.

كذلك سعر جوال huawei mata xs2 فى stc بسعر 7.149 ريال.

ثم جوال honor x9 سعره فى عرض اس تي اس يصل الى 1.099 ريال.

ايضا سعر جوال جلاكسي z fold3 فى stc يصل الى 5.799 ريال. عمر شويل - جدة تفاصيل عروض stc العودة للمدارس 1444 وتخفيضات اس تي سي على الباقات والجوالات والأجهزة الالكترونية 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تفاصيل عروض stc العودة للمدارس 1444 وتخفيضات اس تي سي على الباقات والجوالات والأجهزة الالكترونية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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