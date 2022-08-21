هيلمع من تاني.. تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ بمكون ميخطرش علي بالك هيرجع كأنه لسه جديد 

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تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ، الحمامات من الغرف المنزلية الأكثر استخداماً، حيث لا يمكن الاستغناء عن الحمام، ويستخدمه جميع أفراد الأسرة بشكل يومي للاستحمام وقضاء الحاجة، كما يستخدم أكثر من مرة في اليوم، لذلك تلاحظ الأمهات أن سيراميك الحمام يتسخ بسرعة، كما يتراكم عليه البقع السوداء ويصبح ذات رائحة كريهة، ويمكن أن يسبب هذا الأمر إصابة الأشخاص بأمراض خطيرة نتيجة انتشار البكتيريا داخل الحمام، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة سريعة وقوية تساعد على تنظيف الحمام من الجير الأسود وقتل البكتيريا حفاظا على نظافة ولمعان الحمام، لذلك سوف نستعرض لكم أفضل طريقة يمكن استخدامها في تنظيف سيراميك الحمام المتسخة جدا.
تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ
عند ملاحظة أفراد الأسرة اتساخ سيراميك الحمام لا يتمكنون من الدخول، ويسبب لهم هذا الأمر إزعاج كبير، وبالتالي تضطر الأمهات إلى البحث عن طريقة سريعة لتنظيف السيراميك وإعادة لمعانه ونظافته، ومنعا لتراكم الجراثيم وتسبب انتشار العدوى بين أفراد الأسرة، وتتمثل مكونات وصفة تنظيف سيراميك الحمام المتسخة جدا في توفير ما يلي.
المكونات
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- ماء دافئ.
- ثلاث ملاعق من ملح الليمون.
- ملعقتين من صودا الخبز.
- زجاجة رذاذ.
- فرشاة تنظيف الحمام.
طريقة تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ
يحتاج الحمام إلى التنظيف بشكل دائم لأنه من أكثر الأماكن التي تستخدم بشكل كثيف، وعند تركه وعدم تنظيفه بشكل يومي تتراكم الأوساخ عليه، وبالتالي يزداد ظهور البكتيريا وتنتقل العدوى بين الجميع، لذلك يمكن من خلال المكونات السابقة تنظيف الحمام بشكل سريع، وتتمثل طريقة التحضير والاستخدام في إتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولي يتم فيها وضع الخل الأبيض والماء الدافئ وملح الليمون وصودا الخبز في وعاء.
- نقلب جميع المكونات بملعقة خشبية.
نضع هذا الخليط في زجاجة رذاذ.
- رشي هذا الخليط على سيراميك الحمام بالكامل.
- اتركي الخليط على السيراميك لمدة عشر دقائق.
- ثم بعدها يتم فرك السيراميك بالفرشاة.
- بعد ذلك قومي برش سيراميك الحمام بالماء النظيف.
- ثم يتم استخدام هذه الطريقة عند تنظيف سيراميك الحمام كل يومين أو ثلاثة أيام
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