شوف عروض لولو هايبر ماركت في المملكة بمناسبة العودة للدراسة حتى نفاذ الكمية

توجد عدة خصومات حصرية نقدمها لحضراتكم فقط من خلال موقع ثقفني بكل التفاصيل في هذه المقالة بداية من اليوم 21 أغسطس وطوال شهر أغسطس بمناسبة العودة للدراسة، حيث تعد عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers في فروع مدن المملكة، وسوف نوضح لحضراتكم اليوم تفاصيل هذه العروض، وإليكم التفاصيل….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة العربية السعودية عدة تنزيلات على أسعار اللحوم الطازجة بأنواعها، ومنها: خصم على سعر اللحم البقري النيوزلاندي الجانب العلوي، كما بالفروع خصمومات كبرى على سعر السجق والكفتة البقري البرازيلي بالكيلو، كما لديهم خصومات مدهشة على أسعار مكعبات اللحم البقري الكولومبي، وتخفيض آخر منهم على سعر سمك السلمون النرويجي الكامل المنظف، وتخفيض على سعر سمك البلاك بومفريت، وخصم آخر على سعر شرائح سمك البلو مارين.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية Lulu

توجد بفروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار جميع الشنط المدرسية، ومنها: خصم مميز على أسعار جميع أحجام حقائب الأطفال البناتي، وخصومات أخرى منهم على أسعار حقيبة الطعام بالألوان البناتي بحجمين مختلفين، مع تخفيض على سعر حقيبة السحب من ناستيا Nastya، بجانب خصومات أخرى بالفروع على أسعار طقم حقيبة السحب المكون من 4 قطع من ماركة Diana، وتخفيض آخر مقدم منهم على سعر حقيبة السحب وحقيبة الظهر من ديانا Diana، كما لديهم خصومات مميزة على أسعار حقائب الطعام للبنات من ديانا، وغيرهم من الحقائب الخاصة بالفتيات.

عروض لولو السعودية على حقائب الأولاد المدرسية

تتوفر بفروع لولو السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار جميع حقائب الأولاد المدرسية بأحجام وألوان متنوعة، كما لديهم أكثر من ماركة عالية الجودة بأقل سعر، ومنهم: العبوة القيمة 5*1 المكونة من حقيبة لاب توب، ومقلمة، وحقيبة سحب، كما تضم حقيبة ظهر مميزة باللون الأخضر، ولديهم أيضاً خصم خاص على سعر طقم حقيبة السحب 5*1 بشكل سبايدر مان المكون من قطع مميزة.