شوف عروض اكسترا اون لاين بالتقسيط لفترة محدودة extra وخصومات العودة للمدراس حتى 35%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا تقسيط متاحة لفترة محدودة مع خصومات العودة للمدراس التي وصلت حتى 35%، حيث يتسم هذا الموسم بكثرة التخفيضات التي يتم طرحها في كل المتاجر بالمملكة، كما يقدم موقع اكسترا اون لاين سعر خاص على الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها.

عروض اكسترا اون لاين بالتقسيط لفترة محدودة extra وخصومات العودة للمدراس حتى 35%

لدى extra اكسترا عروض متجددة بصفة مستمرة، والتي يقدمها لكم من خلال أحدث كتالوج صدر في المملكة العربية السعودية، والذي يضم خصومات كبرى متاحة لمدة أقصاها 17 سبتمبر 2022، وفي الفقرات التالية نستعرض أهم التخفيضات على أحهزة اللاب توب، والملحقات الإلكترونية، والشاشات الذكية والدفع بخدمة تقسيط اكسترا extra بالتعاون مع تسهيل للتمويل حتى 60,000 ريال سعودي.

عروض اكسترا

تهتم متاجر السعودية بعرض ملحقات الأجهزة الألكترونية والألعاب نظرًا لما أصلحت تمتلكه من أهمية لدى شريحة عريضة من المستخدمين الشباب، ولذا تجدون في التالي أسعار خاصة من إكستر على سماعات الألعاب وأجهزة التحكم، بجانب أجهزة العرض والتصوير الذكية، وتجدون منها أجهزة من مايكروسوفت microsoft وأيسر ولينوفو.

اكسترا

في كل فروع متجر أكسترا الرسمي تجدون مختلف شاشات الكمبيوتر والألعاب بسعر يبدأ من 499 ريال سعودي من سامسونج samsung وال جي، ويمكنكم الشراء بتقسيط يبدأ من 24 ريال سعودي فقط، ومقاسات الشاشات متنوعة ما بين 21 بوصة وحتى مقاس 32 بوصة.

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شملت تخفيضات اكسترا السعودية مختلف أجهزة اللابتوب الذكي من ابل ماك بوك بكل إصداراته، والتؤ ضمت مواصفات تقنية عالية لا يمكن منافستها، هذا بجانب أجهزة أخرى من لينوفو lenovo بسعر إقتصادي يبدأ من 999 ريال سعودي، والتقسيط يبدأ من 48 ريال سعودي شهريًا، فسارعوا في اغتنام الفرصة قبل إنتهاء فترة العرض.

طرحنا اليوم أهم الأجهزة المتاخة ضمن عدخصومات العودة للمدارس التي يقدمها متجر اكسترا بالتقسيط، حيث ألقينا ابضوء بشكل خاص على أسعار اللابتوب، والشاسات، وملحقات الكمبيوتر، ولمزيد من الخصومات يمكنكم متابعة موقعنا الريني الآن والإنضمام إلى خدمة الأسعارات اليومية ليصلكم منا كل جديد عن الأسعار في المملكة.