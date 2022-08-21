شوف أقوى عروض اكسترا السعودية EXTRA على المكيفات والشاشات والساعات الذكية

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أقوى عروض اكسترا السعودية EXTRA على المكيفات والشاشات والساعات الذكية، تتضمن عروض اكسترا خصومات على المكيفات، غسالات الصحون، الشاشات والساعات الذكية والإير بودز، حيث يتوفر جنرال مكيف جداري 23700 وحدة حار بارد بسعر 5159 ريال بدلاً من 6439 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 247 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. أقوى عروض اكسترا السعودية EXTRA تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على غسالات الصحون : يتوفر توشيبا غسالة صحون 8 برامج و 14 مكان تخزين ستانلس ستيل بسعر 2599 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 125 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ميديا غسالة صحون مدمج بالكامل مع 14 مكان تخزين بسعر 2199 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض extra على الشاشات تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات الذكية : يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 3199 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 51%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 149 ريال.

يتوفر ضمن عروض الشاشات الذكية اكسترا الكبرى هومز تلفزيون سمارت 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 1699 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال. عروض الساعات الذكية والإير بودز تتضمن عروض اكسترا خصومات على الساعات الذكية والاير بودز ومنها: يتوفر ضمن عرض خاص سامسونج جالكسي ووتش 5 ساعة سمارت 40 مم باللون الرصاصي الداكن بسعر 1099 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 289 ريال.

يتوفر ضمن عروض الساعات الذكية اكسترا الكبرى عرض حصري على أبل ساعة إصدار نايك الجيل السابع 45 مم جي بي إس بسوار نايك باللون الأسود بسعر 1969 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 95 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال.

يتوفر ضمن خصومات اكسترا السعودية آبل ايربودز مع غطاء شحن الجيل الثاني باللون الأبيض بسعر 475 ريال بدلاً من 769 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 23 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر آبل ايربودز برو ميج سيف باللون الأبيض بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا السعودية EXTRA على المكيفات والشاشات والساعات الذكية - ثقفني

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