لن تحتاج لشراء تكيف بفكرة عبقرية ستشعر كأنك في روسيا وداعا لحرارة الصيف

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ويليس كاريير أول من اخترع المكيف الهوائي، المكيف هو عبارة جهاز يجعل الهواء المحيط باردا وجافا هو جهاز يعمل على تغير درجة الحرارة في المكان الذي يوجد فيه، فيعمل على تبريد الهواء في الحال وأصبح لا يمكن الاستغناء عن المكيفات في وقتنا الحالي نظرا لارتفاع درجة الحرارة الشديدة في فصل الصيف وتستخدم المكيفات في السيارات والمنازل والشركات والمصانع.
طريقة عمل مكيف هواء
يمكن لأي شخص أن يصنع مكيف هواء بأدوات بسيطة جدا وغير مكلفه
- عليك بإحضار أنبوبة ملتوية ومروحة صغيرة وحافظة ثلج.
- نقوم بقص فتحتين في حافظة الثلج من أعلى الحافظة على قياس المروحة والأنبوبة.
- وضع الثلج والماء البارد في الحافظة.
- تشغيل المروحة ليتم تبريد الهواء من خلال دخوله من المروحة إلى الحافظة، وبعدها يصبح بارد ويخرج من الأنبوبة.
صنع مكيف هواء باستخدام صندوق بلاستيكي
لصنع مكيف هواء باستخدام صندوق بلاستيكي عليك بتحضير الأدوات الآتية
- صندوق من البلاستيك
- كوع 90 درجة،2.0 بوصة.
- مروحة سيارة صغيرة الحجم.
- قطعة صغيرة من أنبوبة pvc
- غراء pvc
- مشبك أنابيب.
بعد تحضير المواد اللازمة يمكن اتباع هذه الخطوات
- صنع فتحة مناسبة لحجم المروحة في الصندوق البلاستيكي ونضع المروحة فى الفتحه المصنوعة ونصنع ثقوب حولها.
- صنع فتحة أخرى في غطاء الصندوق تناسب حجم الكوع الذي سيتم استخدامه، ومن ثم استخدام قطعة صغيرة من أنبوب PVC، حيث يتم إدخالها في الكوع وإلصاقها عليه باستخدام غراء PVC ومن ثم إدخال الكوع عن طريق الفتحة التي تم صنعها، ويمكن استخدام روابط الكابلات لتثبيته أيضا.
- وضع قطع من الجليد داخل الصندوق البلاستيكي.
- توصيل المروحة ببطارية جاهزة لتشغيلها، وإغلاق الصندوق البلاستيكي، وهنا يكون مكيف الهواء البسيط قد أصبح جاهز للتشغيل.
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