شوف عروض جرير لاب توب وتخفيضات مكتبة جرير الكترونيات jarir bookstore

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عمر شويل - جدة فقط في عروض جرير يمكنك إيجاد أجهزة اللابتوب المزودة بمعالج الجيل الحادي عشر مع خصومات حتى 33%، لتتمتع بأداء فائق السرعة للجهاز مع إمكانيات ومزايا رائعة نعرضها لكم بالتفصيل، كما أن لابتوب ألعاب جرير متوافر من ضمن العروض، بأكثر من نوع وخصائص مختلفة، كما نجد المزيد من التخفيضات على اكسسوارات الألعاب.

عروض جرير لاب توب

إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول ذو أداء سريع وبإمكانه أداء مهام التصميم بأعلى كفاءة فتكون الأجهزة التي تحتوي علي معالج الجيل الحادي عشر هى الأختيار الأنسب، فهى رائعة من حيث السرعة في الاستجابة مع تجربة استخدام رائعة، كما أنه تلك المعالجات مناسبة أيضًا للألعاب، بحيث توفر أعلى الإمكانيات مع دقة HD، وكل ذلك بدوره يؤثر على الاستخدام ويجعله الأفضل على الإطلاق، ونجد معالجات الجيل الحادي عشر في أكثر من نوع لأجهزة اللابتوب، وأهمهم أكثر من إصدار في سلسلة هواوي ميت بوك، وأيضًا أنواع أخرى من أجهزة اسوس، وإليكم عروض جرير 2022.

هواوي MateBook 13s، بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

اسوس فيفو بوك 14 انتل كور اي 3 الجيل 11، بسعر 2349 ريال سعودي.

هواوي ميت بوك اكس برو، بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال سعودي.

عروض جرير الكترونيات

إذا كنت تريد أن تحظى بأفضل تجربة للألعاب يجب أولًا اختيار لابتوب مخصص أكثر للألعاب، بحيث يتوافر به كافة المزايا المطلوبة للألعاب من حيث دقة الشاشة، الرامات العالية، معالج ذو اداء محترف مثل كور اي 7 الجيل الحادي عشر، وأيضًا كارت شاشة من النوع نفيديا GEFORCE RTX، وكل ذلك بخصومات تصل إلى 21% من إجمالي ثمن اللابتوب في جرير.

لابتوب MSI للألعاب، شاشة 15.6 بوصة، معالج كور اي 7 الجيل 11، بسعر 5699 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

اتش بي فيكتوس 16.1 بوصة، سعة 1 تيرابايت، بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

مع لابتوب الألعاب تحتاج إلى بعض الأدوات الأخرى لتجربة ألعاب ممتعة أكثر، وخاصةً مع تخفيضات جرير لاكسسوارات الألعاب تصبح الأسعار مخفضة للغاية، ومنها سماعات للرأس اللاسلكية، وتأتي مزودة بميكروفون أحادي أو ثنائي الإتجاه، كما يوجد ماوس للألعاب، وإليكم الأسعار: