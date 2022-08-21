نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية طرد البرص من المنزل في 3 دقائق بدون لمس مهما كان حجمه ومش هيرجع تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص من الحشرات الضارة في المنزل، والذي قد يكون سبب في حدوث الكثير من الأضرار الخطيرة للصحة على الإنسان، فهو من الحشرات السامة وعند اقترابه من الطعام قد يسبب الكثير من الأمراض، كما أنه بمجرد تواجده في المنزل قد يكون سبب في الشعور بالخوف والقلق لجميع أفراد الاسرة، لذلك يبحث الكثير عن كيفية التخلص من حشرة البرص نهائيًا من المنزل بكل سهولة وبدون اي أضرار وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال السطور القادمة.

كيفية التخلص من البرص في المنزل بطرق منزلية

البرص من الحشرات الزاحفة التي لا يمكن التخلص منها باستخدام المبيدات التي تستخدم عدتًا بسهولة، كما أن جميع المبيدات تسبب خطورة على الصحة بسبب احتوائها على مواد كيميائية وسوف نعرض بعض الوصفات التي تساعد في التخلص من البرص بكل سهولة دون أي أضرار تابعونا للتعرف عليها وهي كالآتي:

عمل خليط من التبغ والقهوة

يمكنكم عمل معجون أو عجينة من التبغ والقهوه، ويتم وضعها على الفتحات والقرب من النوافذ، وذلك سوف يمنع دخول الابراص إلى المنزل والتخلص منها إذا كانت متواجدة.

استخدام عشب الشيح

يعمل عشب الشيح على هروب البرص تمامًا من المنزل ، فقد يرهب البرص هذا العشب ويكره رائحته ويتم ذلك من خلال إحضار قطعة من القماش ذات المسام الواسعة ثم يوضع كمية مناسبة من الشيح بداخلها، ثم يتم وضعها في الأماكن التي يمر بها البرص أو الأركان، وسوف يهرب تمامًا ولا يعود مرة أخرى.

التخلص من البرص

استخدام زيت النعناع

يمكن تخفيف زيت النعناع بكمية مناسبة من المياه، ويتم رشه في جميع أركان المنزل، كما يتم رشها على الجدران، فهو له رائحة نفاذة تساعد في هروب البرص من المكان تمامًا.