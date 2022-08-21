نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية استمتع مع عروض العثيم السعودية على كافة السلع والمنتجات؛ حيث تقدم شركة العثيم أقوى المنتجات لعملائها الذين يزورون فروع الشركة، وتشمل تلك العروض كلا من السلع الغذائية بأنواعها والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية والجوالات واللاب توب، وغيرها من المنتجات المطروحة داخل أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، ومن هنا سوف نقدم لكم تقرير شامل عن أهم هذه الخصومات والتخفيضات المعروضة في هذه الفترة.
عروض العثيم اليوم
تعد أسواق عبدالله العثيم السعودية من أكبر الشركات السعودية، وتتميز هذه الشركة بتقديم العديد من الخدمات المميزة التي يستفيد منها العملاء، لذا نجد أن الإقبال على أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية في تزايد ملحوظ.
وتتواصل عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية بشكل شهري يستطيع العميل بكل سهولة الحصول على كافة احتياجاته بسعر مناسب، وهذا تحرص عليه بشكل كبير شركة العثيم منذ افتتاح فروعها الأولى التي تجاوزت إلى الآن 184 فرع موزعين حول المملكة العربية السعودية.
وتشمل العروض مختلف السلع الغذائية والأجهزة التي لا يستغنى عنها المنزل العصري الحديث، علاوة على المستلزمات الشخصية مثل مستحضرات التجميل والروائح العطرية والملابس، وغيرها من المنتجات الأخرى.
تخفيضات أسواق عبد الله العثيم بالمملكة
- تخفيضات العثيم السعودية على عبوة دجاج سعدية المجمدة عبوة يصل حجمها إلى 1300 جرام بسعر مذهل 183.95 ريال سعودي بدلاً من 218 ريال سعودي.
- مجلة العثيم السعودية تقدم خصومات كبيرة على حقيبة الصابون المركزي الأزرق أرييل وزن العبوة يصل إلى 5 كجم بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم السعودية عدد 2 عبوة صلصة نوع هال طماطم حجم العبوة يصل إلى 8×135 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم لا تفوت على عيد الأرز البسمتي وزن العبوة يصل إلى 10 كيلو جرام بسعر خيالي 65 ريال سعودي بدلاً من 84.95 ريال سعودي.
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