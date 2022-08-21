نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر ايفون ١٢ برو بالتقسيط من شركة نون السعودية ٢٠٢٢ في المقال التالي

تعتبر شركة نون السعودية من الشركات المميزة التي تقدم خدمة تقسيط هاتف ايفون 12 برو بدون فوائد لعملائها داخل المملكة العربية السعودية، فهو من الهواتف الذكية التي تدعم جميع شبكات الاتصال وخاصة شبكة الجيل الخامس، كما يحتوي الجوال على شاشة كبيرة وكاميرات سينمائية تعطينا صور وفيديوهات في غاية الروعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على بعض مميزات ومواصفات وسعر الهاتف بالتقسيط والقسط الشهري له والعروض الهائلة التي تقدمها شركة نون السعودية على هاتفها الذكي ايفون ١٢ برو بدون فوائد لعملائها. سعر ايفون ١٢ برو من شركة نون السعودية سوف نتعرف معكم على سعر جوال ايفون ١٢ برو ماكس وهى كما يلي:- سعر الهاتف بالتقسيط من شركة نون ٦١٩٩ ريال سعودي ويشمل الضريبة المضافة.

القسط الشهري للهاتف ١٠٣٤ ريال لمدة ستة أشهر ويحتوي على فترة ضمان لمدة عامين.

كما تقوم الشركة بتوصيل الجوال من خلال اكسبرس مجانًا إلى البيت. مواصفات هاتف ايفون ١٢ برو يحتوي الهاتف على مواصفات مميزه سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-. شاشة الجوال على شكل النوتش وهي من نوع super Retina XDR OLED. كما تبلغ مساحة الشاشة ٦.١ بوصة، وتأتي بجودة الـ HD +، وتبلغ دقتها ٢٥٣٢ × ١١٧٠ بكسل. معدل كثافة الشاشة ٤٦٠ بكسل لكل إنش، ويدعم أبعاد العرض بنسبة ١٩.٥:٩ . تدعم الشاشة خاصية الـ +HDR10. كما تحتوي شاشة جوال ايفون ١٢ برو على طبقة حماية نوعها oleophobic coating , وزجاج مضاد الخدوش. مميزات هاتف iphone 12 pro يحتوي هاتف ايفون ١٢ برو ماكس على مميزات في غاية الروعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يحتوي الجوال على تركيب 2 شريحة اتصال الأولى من نوع نانو SlM, والثانية نوعها esim.

كما يدعم الهاتف تنقية الـ NFC وهى خاصية الاتصال قريب المدى.

يحتوي الجوال على سماعات خارجية استيريو حتى نحصل على صوت أفضل.

كما يحتوي الهاتف على مكروفون ثانوي يساعد على عزل الضجيج والضوضاء.

الهاتف تم صنعه من الزجاج المطور وهو أقوى 4 مرات من الإصدار السابق.

كما يدعم الموبايل أحدث شبكة الاتصال في العالم وهي شبكة الجيل الخامس 5G.

يدعم باقي شبكات الاتصال الأخرى مثل شبكة الجيل الرابع، والثالث، والثاني.

يدعم الجوال مقاومة الغبار ويدعم مقاومة الماء حتى 6 أمتار لمدة نصف ساعة. عمر شويل - جدة سعر ايفون ١٢ برو بالتقسيط من شركة نون السعودية ٢٠٢٢ - ثقفني

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